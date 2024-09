3. Liga: Jubiläum von MagentaSport - dieses Spiel wird kostenlos gezeigt

Zehn Jahre MagentaSport bedeutet für die Fans zum Jubiläum eine Partie, die man auch ohne Abo verfolgen kann.

Am 27. September feiert MagentaSport sein zehnjähriges Jubiläum. Seit dem Start im Jahr 2014 wurden nach eigenen Angaben über 13.000 Live-Produktionen gesendet. MagentaSport ist seit Januar 2019 der neue Name für das Sportangebot der Telekom.

Seit einigen Jahren gehört auch die Übertragung der 3. Liga zum Angebot. Wer alle Spiele live sehen möchte, der benötigt ein Abo von MagentaSport. Für eine Partie gilt das in Kürze aber nicht.

Denn zum Jubiläum gibt es zwischen dem 19. September und dem 7. Oktober ausgewählte Partien aus den verschiedenen Sportarten, die kostenlos zu sehen sind. In der 3. Liga wird das am 29. September (13:30 Uhr) im Rahmen des achten Spieltags der 3. Liga die Begegnung des FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock sein. In der Frauen-Bundesliga wird zudem die Partie des 1. FC Köln gegen Freiburg (28. September) kostenlos zu verfolgen sein.

„Mit MagentaSport stehen wir seit zehn Jahren verlässlich an der Seite von Verbänden und Klubs und geben zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern eine mediale Bühne,“ betont Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Unseren Kunden bieten wir seit 2014 eine plattformübergreifende Streaming-Lösung mit immer neuen Ideen und einem breit gefächerten inhaltlichen Angebot für alle Generationen. Wir haben auf die richtigen wachstumsorientierten Rechte gesetzt. Zehn Jahre MagentaSport steht gleichbedeutend für zehn Jahre innovatives Sport-TV in bester Qualität.“

3. Liga und Frauen-Bundesliga seit 2017 im Angebot Seit der Saison 2017/18 überträgt MagentaSport alle Spiele der 3. Fußball-Liga live und in voller Länge. Zusätzlich wurden in der 3. Liga auch erstmals wöchentlichen Konferenzen eingeführt. 2017 ergänzen dann auch Top-Spiele der Frauen-Bundesliga das Programm. Seit 2021 sind alle Spiele der FBL zu sehen, die Reichweite steigerte sich innerhalb von zwei Jahren um fast 150 Prozent.