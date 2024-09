Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am Samstagnachmittag auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Aufstellung steht fest, drei Spieler fehlen im Aufgebot.

Ab 14 Uhr kämpft Rot-Weiss Essen gegen den SV Wehen Wiesbaden an der Hafenstraße um drei Punkte. Im dritten Versuch soll endlich der ersehnte erste Heimdreier in dieser Saison gelingen. Um dieses Ziel zu realisieren, hat Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski seine Startelf im Vergleich zur enttäuschenden 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching auf drei Positionen verändert.

Thomas Eisfeld, Joseph Boyamba und Kelsey Meisel rücken für Tobias Kraulich, Jimmy Kaparos und Ramien Safi in die Anfangsformation. Mit Boyamba, Meisel, Michael Schultz, Julian Eitschberger und Ahmet Arslan laufen insgesamt fünf Zugänge von Beginn an auf. José-Enrique Ríos Alonso bildet mit Kapitän Schultz die Innenverteidigung, zuletzt musste der 24-Jährige hinten rechts aushelfen.

Mit Mustafa Kourouma, Gianluca Swajkowski und Tom Moustier wurden auch drei Spieler aus dem 20er-Aufgebot gestrichen. Bei Swajkowski (kam im Sommer aus der U19) und Moustier (fehlte lange verletzt) war damit zu rechnen, die Ausbootung von Kourouma kommt allerdings überraschend.

Schließlich konnte das 21-jährige Eigengewächs in den letzten beiden Jahren schon seine Drittliga-Qualität nachweisen. Immer, wenn er gefordert wurde, war er da – obwohl er meist wenig Rhythmus und Spielpraxis hatte.

Kourouma erzielte in der letzten Saison zwei ganz wichtige Tore

So sorgte Kourouma in der vergangenen Spielzeit für zwei der emotionalsten Momente aus RWE-Sicht: Er erzielte im Signal-Iduna-Park bei Borussia Dortmund II per Kopf den Treffer zum 1:0 und leitete damit die Wende in der Saison ein. Am Ende siegte RWE mit 2:1. Nur zwei Wochen später traf der kopfballstarke Innenverteidiger in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Derbysieg beim MSV Duisburg. Damit bescherte Kourouma den Essenern den ersten Derbysieg in Duisburg seit 1983.

Aktuell spielt der einzige gebürtige Essener im Kader, der 2022 den Sprung aus der eigenen Jugend zu den Profis schaffte, aber keine Rolle. Kourouma ist noch ohne Einsatzminute in der 3. Liga, zuletzt saß er selbst im Niederrheinpokal 90 Minuten auf der Bank. Nun muss er sogar mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen.