Borussia Dortmund II unterlag dem SV Sandhausen mit 1:3 (0:1) am fünften Drittliga-Spieltag. So ordnete Trainer Jan Zimmermann die zweite Saisonniederlage ein.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund verlor das Freitagabendspiel des fünften Drittliga-Spieltags beim SV Sandhausen mit 1:3 (0:1). Es war die vierte Partie ohne Sieg in Folge für die U23 des BVB, lediglich zum Auftakt gegen Unterhaching (3:0) fuhren die Dortmunder einen Dreier ein.

Jakob Lewald brachte die Hausherren früh in Führung (2.), Torjäger Dominic Baumann sorgte mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (58., 84.). Den Ehrentreffer für die Schwarz-Gelben erzielte Franz Roggow in der Nachspielzeit (90.+4), das war allerdings nur Ergebniskosmetik.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann machte im Magenta-Interview neben der fehlenden Erfahrung die mangelhafte Chancenverwertung seiner Truppe als Hauptursache für die Niederlage aus: "Man hat in dem Spiel gesehen, dass wir jung und unerfahren sind. Wir haben über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel gemacht. So wie die letzten Wochen auch, die Spiele entscheiden sich in der Box. Wir hatten in allen Phasen des Spiels Chancen, um in Führung zu gehen, um den Ausgleich zu machen. Das haben wir aber nicht gemacht und wurden böse bestraft. Am Ende fällt es zu hoch aus, aber wenn man seine Chancen nicht nutzt und nicht konsequent verteidigt, dann hat wahrscheinlich Dominic Baumann den Unterschied ausgemacht."

Der 44-Jährige sprach Klartext und nahm seine Mannschaft in die Pflicht: "Wir sind jung, aber wir müssen jetzt lernen, unsere Zweikämpfe zu gewinnen. Wenn der Ball läuft, sieht das alles toll aus, da bringen wir unsere Qualität auf den Platz, aber die müssen Jungs schleunigst lernen, in den Zweikämpfen präsenter zu sein, sich durchzusetzen, weil das entscheidet am Ende die Spiele. So werden wir die Spiele nicht gewinnen. Wir brauchen eine positive Zweikampfbilanz, die hatten wir gegen Sandhausen nicht."

Der BVB II bleibt damit bei fünf Punkten, wird den elften Platz in der Tabelle am Wochenende aber sicher nicht halten können. Der nächste Gegner der Zimmermann-Elf ist Alemannia Aachen. Der Aufsteiger gastiert am kommenden Sonntag (22. September, 19.30 Uhr) in Dortmund.