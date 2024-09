Borussia Dortmund II hat das Siegen verlernt. Auswärts gegen den SV Sandhausen blieb der BVB II in der 3. Liga das dritte Mal in Folge ohne Dreier.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat zum dritten Mal in Folge keinen Sieg einfahren können. Auswärts beim SV Sandhausen stand es am Ende 3:1 (1:0).

Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach einem Freistoß von Alexander Mühling landete der Ball bei Sebastian Stolze, der sehenswert per Hacke an das rechte Eck des Fünfmeterraumes weiterleitete. Dort hatte der völlig freistehende Jakob Lewald leichtes Spiel - 1:0!

Die Dortmunder versuchten zurück ins Spiel zu finden, pressten früh und kamen - meist über den auffälligen Startdebütanten Babis Drakas - zu einigen Offensivaktionen. Hinten aber hatten sie immer wieder Probleme, den Zugriff zu finden, sodass auch Sandhausen nicht ohne Gelegenheiten blieb. Mehr noch. Die Mannschaft von Sreto Ristić hatte die gefährlicheren Chancen, insbesondere bei Standards hatte der BVB sichtlich Probleme.

Borussia kam mit viel Dampf und Ballbesitz aus der Kabine. Das Tor erzielten allerdings die Gastgeber. Mitten im schwarz-gelben Druck kombinierte sich Sandhaus über links durch, ehe Emmanuel Iwe auf Dominic Baumann legte, der mühelos zum 2:0 einschob.

Das Team von Jan Zimmermann wirkte zunächst verunsichert, erst in der Schlussviertelstunde konnte der Druck erhöht werden. Wieder aber fehlte den Angriffen die letzte Ruhe und Effizienz. Wieder fiel der Treffer auf der anderen Seite: Nach einem langen Freistoß verlängerte David Otto per Kopf auf Baumann, der sich in der Box gegen Lührs durchsetzte und Silas Ostrzinski zum 3:0 tunnelte.

Das Spiel war entschieden, Sandhausen hatte sogar die Chance auf das 4:0, doch Stolze verpasste knapp. Stattdessen konnte Franz Roggow mit seinem 1:3 in der Nachspielzeit Ergebniskorrektur betreiben.

Der SV Sandhausen klettert durch den dritten Saisonsieg vorerst auf den zweiten Platz. Der BVB II dagegen bleibt bei den fünf Punkten, wird den elften Platz am Wochenende aber nicht halten können.

SV Sandhausen - BVB II 1:0 (1:0) - so spielten sie

Sandhausen: 22 Königsmann - Stolze, Lorch, Lewald, Ehlich, Schikora, Greil (57. Otto), Mühling (82. Halimi), Wolf (76. Fuchs), Baumann, Iwe (76. Meier)

Trainer: Ristic

BVB II: Ostrzinski - Jessen (62. Göbel), Lührs, Hüning (62. Paschke), Mogultay - Roggow, Azhil, 26Drakas (72. Foti)- Hettwer, 14 Eberwein (86. Butler), Elongo-Yombo (62. Paulina).

Trainer: Zimmermann

Tore: 1:0 Lewald (2.), 2:0 Baumann (58.), 3:0 Baumann (84.)

Gelbe Karten: Lorch - Eberwein, Roggow

Schiedsrichter: Felix Wagner (Bissingen)

Zuschauer: 3.000