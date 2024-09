Der SV Wehen Wiesbaden kommt ungeschlagen nach Essen. So denkt SVWW-Trainer Nils Döring über RWE.

Am Samstag (14. September, 14 Uhr) muss der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen antreten. Bis auf den 35-jährigen Keeper Mohamed Amsif (Knieprobleme) hat SVWW-Trainer Nils Döring den kompletten Kader zur Verfügung.

Nach vier Spieltagen ist Zweitliga-Absteiger mit zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen und kommt als Vierter nach Essen. Während Wehen seine beiden Heimspiele gewann, gab es in Verl und Stuttgart II jeweils Punkteteilungen.

Die Länderspielpause hat Döring genutzt, um "weiter an unseren Prinzipien und Automatismen mit und gegen den Ball zu arbeiten. Zudem gab es eine Leistungsdiagnostik, bei der die Fitnesszustände überprüft wurden.“

Und einen Test, der gegen die SV Elversberg mit 1:5 in den Sand gesetzt wurde. Die 90 Minuten seien aufgearbeitet worden und ändern nichts daran, dass der Trainer mit dem Start in die Saison leben kann: "Mit acht Punkten aus vier Spielen ist der Saisonstart gelungen. Nach der Länderspielpause müssen wir jetzt aber wieder das Bewusstsein schaffen, dass es am Samstag um weitere Punkte geht. Wir müssen von der ersten Sekunde an unsere Prinzipien auf den Platz bringen und eine gute Haltung sowie Schärfe an den Tag legen.“

Essen ist eine spielstarke Mannschaft, die in der heißen Atmosphäre der Hafenstraße sicherlich mit aller Macht den Heimsieg holen will Nils Döring

Denn Döring weiß, wie schwer es ist, bei RWE dreifach zu punkten, auch wenn die Essener aktuell noch ohne Heimsieg in der laufenden Serie sind (1:2 gegen Aachen, 0:0 gegen Bielefeld): "Essen ist eine spielstarke Mannschaft, die in der heißen Atmosphäre der Hafenstraße sicherlich mit aller Macht den Heimsieg holen will. Wir erwarten ein aggressives Spiel mit vielen Zweikämpfen, bei dem wir voll dagegenhalten müssen."

Denn wenn RWE Überwasser hat, wird auch die Kulisse immer mehr zu einem Faktor für das Heimteam. Döring über die Stimmung in Essen: "Es ist der Wunsch jedes Fußballers und Trainers, vor vielen Zuschauern in einem ausverkauften Haus zu spielen. Unter diesen Umständen ist die Partie in Essen schon etwas Besonderes. Wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre und ein heißes Spiel.“