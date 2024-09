Am fünften Drittliga-Spieltag duelliert sich Rot-Weiss Essen mit dem SV Wehen Wiesbaden. Dann wieder mit dabei: Julian Eitschberger.

Zwei Drittliga-Spiele absolvierte Julian Eitschberger seit seinem Leihwechsel für Rot-Weiss Essen. In beiden Partien kam er allerdings auf der ungewohnten rechten Offensivposition zum Einsatz. "Es ist mir relativ egal, wo ich spiele, auch wenn hinten rechts meine Position ist", sagte er nach dem Debüt gegen Arminia Bielefeld (0:0).

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – und das könnte auch auf Eitschberger zutreffen. Es ist gut möglich, dass der 20-Jährige beim Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (14. September, 14 Uhr) auf seine Stammposition hinten rechts rücken wird. Da ist Eitschberger auch am stärksten.

Falls es so kommt und RWE weiter mit einer Viererkette spielt, müsste Coach Christoph Dabrowski einen seiner drei Innenverteidiger Tobias Kraulich, José-Enrique Ríos Alonso oder Michael Schultz auf die Bank setzen. Bei dieser Entscheidung wollte sich Dabrowski aber (noch) nicht in die Karten schauen lassen.

"'Eitschi' ist natürlich eine Option auf der Rechtsverteidiger-Position, da haben wir viele Alternativen. Es werden jetzt auch harte Entscheidungen getroffen, das gehört zu einem guten, ausgeglichenen Kader dazu. Die Konkurrenzsituation ist da und ich habe die Qual der Wahl. Wir haben ja auch eine totale Flexibilität in der Grundordnung. Das ist eine coole Situation für mich als Trainer", sagte Dabrowski vor dem Wehen-Spiel.

Zurück zu Julian Eitschberger: Der Youngster wurde in der letzten Woche von Hannes Wolf zur U20-Nationalmannschaft eingeladen und absolvierte auch zwei Spiele. Beim 3:2-Sieg in Rumänien wurde er zur Pause ausgewechselt, beim 3:0-Erfolg in Italien kam er zur zweiten Halbzeit rein. Somit kehrt Eitschberger mit internationaler Erfahrung an die Hafenstraße zurück. Ganz zur Freude seines Trainers:

"Er ist mit einem guten Gefühl aus zwei Siegen nach Essen zurückgekehrt. Am Donnerstag hat er ganz normal trainiert, damit ist er frisch und einsatzfähig fürs Wochenende. Für einen jungen Spieler war es natürlich eine wertvolle Erfahrung. Es ist auch schön, dass wir als Rot-Weiss Essen einen Junioren-Nationalspieler auf diesem Level in unseren Reihen haben. Er soll die internationale Erfahrung in den Drittliga-Alltag mitnehmen."