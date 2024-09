Von wegen Länderspielpause und spielfrei: Rot-Weiss Essen ist in dieser Woche gleich zweimal im Einsatz - im Testspiel und in der 2. Runde des Niederrheinpokals.

Mit vier Punkten aus den ersten vier Drittligaspielen ist Rot-Weiss Essen in die erste Länderspielpause der laufenden Saison 2024/2025 gegangen. Doch auch hier geht es gleich weiter.

Es wird hart gearbeitet, damit die Mannschaft nach der Pause im Heimspiel (Samstag, 14. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den SV Wehen Wiesbaden den ersten Heim-Dreier einfährt.

Zuvor stehen aber nicht nur harte und intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. In dieser Woche wird auch gespielt. Zunächst ist RWE am Donnerstag - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - an der Castroper Straße zu Gast. Im Ruhrstadion wird gegen Bundesligist VfL Bochum getestet.

"Ich freue mich, dass wir dieses Spiel realisieren konnten. Wir können gegen einen sehr guten Gegner testen und allen Spielern die nötige Spielpraxis geben. Danach haben wir noch drei Tage, bis es im Pokal um das Weiterkommen ins Achtelfinale geht", sagte Christoph Dabrowski am Mittwoch (4. September) gegenüber RevierSport.

Grundsätzlich haben wir vor jedem Gegner Respekt. Das gehört sich einfach. Ein Oberligist ist aber immer gefährlich. Das ist schon ein ordentliches Level. Uns erwartet auf Kunstrasen ein heißer Gegner mit einer großen Emotionalität - auf und neben dem Platz Christoph Dabrowski

Sieben Jahre verbrachte der RWE-Trainer als aktiver Profi beim VfL Bochum. Die 203 Pflichtspiele für den VfL lassen den Deutsch-Polen natürlich nicht kalt. "Ich hoffe, dass der VfL wieder in der Bundesliga bleibt. Sie haben einen Umbruch vollzogen, der Trainer ist auch neu - das alles braucht Zeit. Man muss Ruhe bewahren, dann wird das schon", sagt Dabrowski.

Bis Mittwoch, das gibt Dabrowski ehrlich zu, hat er sich mehr mit dem Test in Bochum als dem Pokalspiel am Sonntag (8. September, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Mülheimer FC 97 beschäftigt.

Aber auch Dabrowski weiß natürlich, dass Pokalspiele bei einem Oberligisten alles andere als Spaziergänge sind. Das 3:3 aus dem Vorjahr beim ETB - nach 3:0-Führung - und dem Weiterkommen im Elfmeterschießen hat auch Dabrowski noch im Kopf.

"Grundsätzlich haben wir vor jedem Gegner Respekt. Das gehört sich einfach. Ein Oberligist ist aber immer gefährlich. Das ist schon ein ordentliches Level. Uns erwartet auf Kunstrasen ein heißer Gegner mit einer großen Emotionalität - auf und neben dem Platz. Aber, klar: Wir fahren nach Mülheim, um eine Runde weiterzukommen. Wir wollen schließlich auch in dieser Saison den Niederrheinpokal gewinnen", erklärt Dabrowski.