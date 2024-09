Der SV Sandhausen hat auf die Verletzung seiner Nummer eins reagiert und einen neuen Torhüter an Land gezogen.

Niko Rehnen wird dem SV Sandhausen lange fehlen. Die Nummer eins des Drittligisten hat sich am Meniskus verletz und muss operiert werden.

Sandhausen reagierte nun auf Rehnens Verletzung und nahm den vereinslosen Dennis Gorka unter Vertrag. Der 22-jährige Torhüter war zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Kontrakt und stellte sich in diesem Sommer auch bei Alemannia Aachen vor. Doch die Kaiserstädter verzichteten auf eine Verpflichtung. Nun ist Gorka doch in der 3. Liga gelandet.

"Wir konnten schnell auf Nikos Ausfall reagieren und im Torhüterteam handlungsfähig bleiben. Mit Dennis bekommen wir einen jungen und ambitionierte Torhüter, der auf höchstem Niveau ausgebildet wurde", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof. In der vergangenen Spielzeit lief Gorka 15 Mal für die Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf auf.

"Mit Dennis haben wir uns für einen jungen Keeper entschieden, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat und bei den Profis von Fortuna Düsseldorf im Profibereich auf höchstem Niveau arbeiten konnte und in diesem Rahmen auch Profiluft schnuppern konnte. Ich sehe in ihm großes Potential und bin mir sicher, dass er hervorragend in unser Torwart-Team passen wird!", sagt SVS-Torwart-Trainer Daniel Ischdonat.

Dennis Gorka ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann, Lucas Wolf, Niklas Lang, Jakob Lewald, Marco Schikora, Besar Halimi, Luis Idjakovic, Stanislav Fehler und Niklas Kreuzer und Jonas Carls der 13. Neuzugang für die Saison 2024/25.

Der in Köln geborene Gorka schloss sich nach dem Start bei SC Borussia Lindenthal-Hohenlind zur Saison 2016/17 dem Nachwuchs von Fortuna Köln an, ehe er ein Jahr später zum Nachwuchsleistungszentrum von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Dort durchlief Gorka alle Jugendmannschaften und schaffte zur Saison 2020/21 den Sprung in den Profikader. Bis zum Auslaufen des Vertrages zum Ende der vergangenen Saison stand der Schlussmann vereinzelt, aber ohne Einsatz im Profikader. Stattdessen sammelte er im Regionalliga-Team 61 Regionalliga-Einsätze, in denen er 16-mal eine weiße Weste behielt.

"Für mich hat sich nun diese Tür aufgetan, weshalb ich die diese Chance nutzen möchte und dem Verein dafür sehr dankbar bin. Ich weiß natürlich, dass die Umstände meiner Verpflichtung leider nicht optimal sind, da sie durch eine Verletzung zustande kam", erklärte der 1,91 Meter große Neuzugang zwischen den Pfosten.