Am heutigen Montag (2. September) dürfen in der 3. Liga noch Spieler kommen und gehen. Bei drei Klubs gab es schon Abgänge.

Am Montag schließt auch in der 3. Liga das Transferfenster. Bis dahin dürfen Spieler kommen, andere gehen, nur eben nicht in die 2. Bundesliga oder die Bundesliga. Bei drei Mannschaften gab es am Montag bereits Abgänge.

Alemannia Aachen und Vincent Schaub haben sich darauf geeinigt, den bestehenden Vertrag aufzulösen. Schaub ist im Sommer 2023 zur Alemannia gewechselt. In der Aufstiegssaison ist der 25-Jährige in 13 Ligaspielen zum Einsatz gekommen und gab zwei Torvorlagen. Im Bitburger-Pokal gelang ihm in der 1. Runde ein Dreierpack sowie ein Assist.

„Vincent hat sich hier bei der Alemannia immer höchst engagiert gezeigt. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Alemannia und wünschen ihm für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, kommentiert Alemannias Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.

Der FC Hansa Rostock hat seinen Abwehrspieler Jannis Lang verliehen. Der Rechtsverteidiger wird bis Sommer 2025 an den SV Babelsberg abgegeben. Lang hatte vor wenigen Wochen seinen Vertrag in Rostock verlängert und soll nun in der vierthöchsten Spielklasse weiter Spielpraxis sammeln.

"Jannis ist vor einigen Tagen mit dem Wunsch auf uns zugekommen sich ausleihen zu lassen, damit er noch regelmäßiger Einsatzzeiten erhält. Diesem Wunsch haben wir entsprochen, weil wir überzeugt davon sind, dass es der richtige Schritt für seine weitere Entwicklung ist", betont Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball beim F.C. Hansa.

Der VfL Osnabrück hat Ismail Badjie an den Regionalligisten SC Wiedenbrück verliehen. „Isy ist ein Spieler mit Potenzial aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum, der in er vergangenen Saison noch in der U19 gespielt hat. Um sein Potenzial weiter entfalten zu können, braucht er Spielpraxis im Seniorenbereich, die wir ihm aufgrund der Kadersituation in der Form nicht bieten können. Deshalb ergibt die Leihe nach Wiedenbrück für alle Beteiligten Sinn. Wir werden Isy insbesondere durch unsere Übergangskoordinator Dean Woodburn eng begleiten“, erklärt VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann.