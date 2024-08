Rot-Weiss Essen will noch einen neuen Flügelspieler holen. Nach dem 0:0 gegen Bielefeld gibt es aber vor allem hinten Verletzungssorgen.

Dritter Spieltag in der dritten Liga - und Rot-Weiss Essens Bilanz ist gemischt. Nach einer Niederlage gegen Aachen und einem Erfolg in Hannover gab es ein 0:0 im West-Schlager gegen Arminia Bielefeld. Ein Spiel, dass aber auch zeigte, warum RWE noch nach offensiver Verstärkung sucht - und die ist offenbar im Anflug.

In der Halbzeitpause äußerte sich RWE-Boss Marc-Nicolai Pfeifer im „Magenta“-Interview zu den Transfers und dem Kader: „Generell haben wir einen guten Mix in der Mannschaft. Wir haben auch zum Ende des Transferfensters den Fokus darauf gesetzt, uns in der Offensive zu verstärken und haben mit Ahmet Arslan auch einen wichtigen Faktor dazubekommen“, so Pfeifer, der auch einen Transfer ankündigte. „Ich darf auch verraten, dass wir noch vorhaben, in der Offensive einen weiteren Spieler dazuzunehmen.“

Zu konkreten Namen, etwa dem gehandelten Ex-Schalker und Ex-Dortmunder Joseph Boyamba, wollte Pfeifer sich nicht äußern: „Damit tun wir uns keinen Gefallen, das öffentlich zu kommentieren. Wir wollen aber die offensive Außenbahn verstärken und sind in guten Gesprächen.“

Für Trainer Christoph Dabrowski ist das einerseits eine gute Nachricht. Andererseits hat der RWE-Trainer gerade auf den Außenbahnen auch neue personelle Sorgen.

Lucas Brumme fällt aus der Startelf, Celebi muss verletzt raus

Lucas Brumme war eigentlich in der Startelf eingeplant, konnte aber nicht mitspielen. Der Linksverteidiger, der zuletzt offensiv spielte und gegen Hannover doppelt traf, hat eine Oberschenkel-Verletzung. Für Brumme stand Neuzugang Julian Eitschberger in der Startelf. Der gelernte Rechtsverteidiger begann weiter vorne rechts, Ramien Safi rückte auf den linken Flügel. Eitschberger zeigte beim Debüt eine gute Leistung.

Hinten links spielte diesmal wieder Ekin Celebi, der vor allem im Spiel nach vorne starke Situationen hatte, aber wenige Minuten nach der Pause nach einem eigentlich harmlosen Foulspiel von Bielefelds Lannert liegenblieb und behandelt werden musste. Celebi kam nochmal kurz zurück, aber lief nicht rund - Eric Voufack übernahm für den Rest des Spiels.

Celebi ist seit 2023 bei RWE, kam aber aufgrund von Leistenproblemen und einer Schulterverletzung zu keinem einzigen Drittliga-Spiel. Als gefühlter Neuzugang hat er sich nun seinen Platz erkämpft - es wäre bitter, wenn er nun wieder ausfallen würde.