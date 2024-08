In der Offensive herrscht bis dato Flaute bei Drittligist Hansa Rostock. Ein neuer Mittelstürmer soll jetzt Abhilfe schaffen.

Ein Tor, ein Punkt: Nach zwei Spielen läuft Hansa Rostock der Musik in der 3. Liga hinterher. Dass die Kogge im Sturm noch einmal nachlegen wollte, war schon länger bekannt. Jetzt wurde an der Ostsee ein neuer Stürmer präsentiert: Albin Berisha kommt vom rumänischen Erstligisten Petrolul Ploiesti.

"Mit Albin Berisha haben wir die gewünschte Verstärkung für unseren Angriff gewinnen können. Mit ihm bekommen wir einen physisch robusten und dynamischen Stürmer, der sich durch eine hohe Spielaktivität und eine aggressive Spielweise gegen den Ball auszeichnet", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei den Rostockern.

Und weiter: "Mit seinen 23 Jahren hat er sich bereits auf hohem internationalem Niveau bewiesen und reichlich Erfahrungen sammeln können. An diesem Transfer arbeiten wir nun schon seit mehreren Wochen, umso mehr freuen wir uns, dass wir geduldig geblieben sind und diesen Transfer nach intensiver Arbeit jetzt abschließen konnten. Ein großer Dank geht in diesem Zusammenhang an alle beteiligten Personen der lokalen Behörden, die uns bei der Umsetzung dieses Transfers unterstützt haben."

Neben saisonübergreifend 17 Spielen für Petrolul in der rumänischen Superliga (vier Tore) hat Berisha bereits Erfahrung in europäischen Wettbewerben gesammelt. Mit seinem kosovarischen Heimatverein FC Ballkani spielte er 12-mal in der Europa Conference League, absolvierte darüber hinaus 12 Europa Conference League-Qualifikationsspiele (ein Tor) sowie vier Partien in der Champions League-Qualifikation.

In der höchsten Spielklasse des Kosovo erzielte er in 54 Spielen für Ballkani und den FC Malisheva 14 Tore und war dreimal an der Meisterschaft des FC Ballkani beteiligt.

"Für mich und meine Familie ist es etwas Besonderes, jetzt in Deutschland und dann noch bei solch einem großen Verein Fußball spielen zu dürfen. In den letzten Tagen habe ich nur darauf gewartet, dass der Transfer endlich klappt, umso mehr freue ich mich jetzt hier zu sein. Mit ehrlicher Arbeit und leidenschaftlichem Fußball möchte ich der Mannschaft helfen und die Fans glücklich machen", sagte Berisha selbst.

Hansa Rostock muss am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, im DFB-Pokal gegen Hertha BSC ran.