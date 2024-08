Kaum ist die Drittligasaison gestartet, soll Hansa Rostock ohne Hauptsponsor dastehen. "28 Black" befürchte einen Imageschaden - Mit schwerwiegenden finanziellen Folgen für Hansa.

Bei Hansa Rostock gibt es Ärger. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, hat sich Hauptsponsor "28 Black" zurückgezogen. Das Unternehmen für Energy-Getränke habe den noch bis Sommer 2025 laufenden Vertrag fristlos gekündigt und sämtliche Zahlungen eingestellt. Der Schaden sei fatal: Hansa Rostock sollen rund 750.000 Euro entgehen.

Inzwischen hat der Verein den Trennungswunsch von "28 Black" ebenfalls bestätigt - ohne den Grund für diese Entscheidung zu nennen. "Auch wir sind höchst irritiert, dass dieses sensible Thema an die Öffentlichkeit geraten ist. Noch bis heute Morgen haben wir uns in intensiven Gesprächen mit 28 BLACK befunden, um in einem konstruktiven Dialog mit den Verantwortlichen von 28 BLACK eine Lösung zu finden sowie eine gemeinsame Kommunikation abzustimmen", heißt es in einer Mitteilung der Rostocker. Jedoch: "Dies ist uns leider nicht gelungen."

Wie die Vereinsverantwortlichen weiter ausführen, "bestehen zwischen 28 BLACK und uns unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Wirksamkeit des Vertrages. Diese sind nunmehr Gegenstand einer laufenden juristischen Klärung, weshalb wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht konkreter darauf eingehen können."

Und während der Sponsor das Kapitel mit dem Drittligisten schnell beenden will, "geht der F.C. Hansa Rostock dennoch von einem wirksamen Haupt- und Trikotpartnervertrag mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2025 aus."

Im Tagesgeschehen auf und neben dem Platz soll der Rückzug keine Konsequenzen haben, wie der Verein versichert: "Für die laufende Saison schließt der Vorstand negative Auswirkungen auf die Umsetzung der Lizenz- und Etatplanung aus." Nun gehe es darum, neue Sponsoren für die jetzt wieder freien Werbeflächen zu finden, "um den finanziellen Schaden für unseren Verein möglichst gering zu halten."

Bei der Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (2:1) standen die Energy-Dosen bereits nicht mehr wie üblich auf dem PK-Tisch. "Auf ausdrücklichen Wunsch unseres Haupt- und Trikotpartners 28 BLACK sollen sämtliche Werbemaßnahmen und Präsenzen im und um das Ostseestadion sowie in den Hansa-Fanshops vollständig neutralisiert werden", erklärten die Rostocker. Zudem gab es im Stadion weniger Werbung. Auf den Trikots war das Logo von "28 Black" jedoch weiterhin zu sehen.

Das soll auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Der Schaden sei sonst zu groß, da bereits etliche Trikots verkauft wurden. Laut dem Bericht der "Ostsee-Zeitung" befürchte die Firma einen Imageschaden - wegen Fan-Ausschreitungen aus der Vergangenheit. So am 34. Spieltag der Vorsaison, als Hansa gegen den SC Paderborn abstieg und die Partie aufgrund von Fan-Ausschreitungen unterbrochen wurde.