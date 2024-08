Kaum ist die Drittligasaison gestartet, soll Hansa Rostock ohne Hauptsponsor dastehen. "28 Black" befürchte einen Imageschaden - Mit schwerwiegenden finanziellen Folgen für Hansa.

Hansa Rostock steht Ärger ins Haus. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, hat sich Hauptsponsor "28 Black" zurückgezogen. Das Unternehmen für Energy-Getränke habe den noch bis Sommer 2025 laufenden Vertrag fristlos gekündigt und sämtliche Zahlungen eingestellt. Der Schaden sei fatal: Hansa Rostock sollen rund 750.000 Euro entgehen.

Was dafür spricht: Bei der Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (2:1) standen die Energy-Dosen nicht wie üblich auf dem PK-Tisch. Zudem gab es im Stadion weniger Werbung. Auf den Trikots war das Logo von "28 Black" jedoch weiterhin zu sehen. Und das soll angeblich auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Der Schaden sei sonst zu groß, da bereits etliche Trikots verkauft wurden. Laut dem Bericht befürchte die Firma einen Imageschaden - wegen Fan-Ausschreitungen aus der Vergangenheit.

Ein Beispiel: Als Hansa Rostock am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison gegen den SC Paderborn abstieg. Es krachte minutenlang im Stadion und Schiedsrichter Harm Osmers holte die Mannschaften vom Platz. Rauchschwaden zogen durch das Stadion und es schien nicht so, als könnte dieses Spiel noch einmal angepfiffen werden. So warteten die Fans von Wehen Wiesbaden, die wegen der 1:2-Niederlage ihres Klubs gegen den FC St. Pauli auf einen Paderborner Punktgewinn angewiesen waren, bange auf Neuigkeiten aus Rostock.

Nach langem Warten ging es dann doch noch weiter, in einem mittlerweile fast leeren Stadion. Die fehlenden vier Minuten brachte man über die Zeit, dann war der Rostock-Abstieg perfekt.

Zuvor hatte Hansa Rostock sogar zwischenzeitlich an der Relegation geschnuppert. Nach dem Führungstor durch Nils Fröling (48.) und dem Wiesbadener Ausgleich hatte sich Hansa auf Platz 16 geschoben, ehe Marcus Kolke ein folgenschwerer Patzer unterlief. Einen eigentlich harmlosen Schuss von Felix Platte ließ der Hansa-Schlussmann durch die Finger rutschen - 1:1.

Adriano Grimaldi besiegelte mit seinem Kopfballtor in der 87. Minute dann den Drittliga-Abstieg der Rostocker, der wegen der Ausschreitungen in negativer Erinnerung bleiben wird. Und nun offenbar noch weitere Folgen hat.