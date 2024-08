Ole Pohlmann wechselte im Sommer von Borussia Dortmund nach Portugal. Dort läuft er mit einem Künstlernamen auf dem Trikot auf.

Trotz herausragender Leistungen in der U23 blieb Ole Pohlmann der Durchbruch bei Borussia Dortmund verwehrt. Aber sie öffneten ihm die Tür zu einem Wechsel in die portugiesische erste Liga. Pohlmann unterschrieb im Sommer einen Vertrag beim Rio Ave FC.

Dort steht der 23-Jährige vor seinem Pflichtspieldebüt, am zweiten August-Wochenende geht es beim Saisonauftakt zum amtierenden Meister Sporting Lissabon. Als deutscher Spieler wird Pohlmann für die Zuschauer dann nicht zu identifizieren sein - zumindest beim Blick auf sein Trikot mit der Rückennummer 80.

Denn der gebürtige Mindener hat sich für einen Künstlernamen entschieden und passt sich der portugiesischen Sprache an. Er läuft künftig als "Olinho" auf, wird inzwischen sogar unter diesem Namen in der Datenbank von Transfermarkt.de geführt. Öffentlich geäußert hat sich der offensive Mittelfeldspieler dazu bislang nicht.

Doch offenbar ging sein richtiger Name den Portugiesen nicht besonders leicht über die Lippen. "Man muss sich nicht mehr die Zunge verbiegen, um nach ihm zu rufen", schrieb Rio Ave auf Instagram zu einem Foto von Pohlmann mit dem Olinho-Trikot.

Ob der Ex-Dortmunder bald auch für sportliche Schlagzeilen sorgen kann, wird die neue Saison zeigen. In der Dortmunder U23 absolvierte er zuletzt eine starke Drittliga-Saison. 13 Tore und zehn Vorlagen gelangen dem feinen Techniker in 29 Einsätzen. Das honorierte der BVB in Form von zwei Einsätzen im Bundesliga-Team.

Pohlmann war 2021 aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg ins Ruhrgebiet gewechselt. Vor einem Jahr unterzeichnete er einen Profivertrag. In den insgesamt drei Jahren bei den Schwarz-Gelben sammelte er 96 Einsätze im Drittliga-Team (18 Tore, 20 Vorlagen) und eben die beiden Einsätze im Profiteam. Bald kommen dann welche in der portugiesischen Liga hinzu - mit einem neuen Namen auf dem Trikot.