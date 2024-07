Kurz vor dem Saisonstart gegen Rot-Weiss Essen (3. August, 14 Uhr) hat Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen einen weiteren Abgang zu verzeichnen.

Mittelfeldspieler Bastian Müller verlässt den Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen. Der Vertrag des 32-Jährigen wurde im "beiderseitigen Einverständnis" aufgelöst.

Nachdem Müller bereits zwischen 2014 und 2016 im schwarz-gelben Trikot auflief, schloss er sich der Alemannia im Sommer 2023 erneut an. Insgesamt absolvierte der 32-Jährige 74 Spiele für die erste Mannschaft der Aachener. Zudem war er mit 25 Einsätzen fester Bestandteil der Mannschaft, die in der vergangenen Saison den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schaffte.

Der gebürtige Bielefelder hat in seiner Laufbahn unter anderem 232 Regionalliga- und sieben Drittliga-Spiele vorzuweisen. Der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchsteams des SC Paderborn und des SC Verl. Anschließend lief er für Vereine wie Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV, Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf auf.

"Wir danken Basti aufrichtig für seine Leistungen in der vergangenen Saison. Er hat sich stets voll für die Mannschaft und den Verein eingesetzt und war maßgeblich am Erfolg des Aufstiegs und Pokalsiegs beteiligt. Er wird für uns immer zu den Helden des Aufstiegs gehören. Für die Zukunft wünsche ich Basti nur das Beste", sagt Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor von Alemannia Aachen.

Müller ist damit der siebte Abgang der Kaiserstädter, demgegenüber stehen bislang zwölf Neuzugänge zu Buche. Wohin die Reise des erfahrenen Sechsers gehen wird, ist noch unklar.

Die Transfers von Alemannia Aachen im Überblick:

Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Jabez Makanda (Berbourg), Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Luca Schmidt, Faton Ademi, Leon Rashica (alle eigene U19)

Abgänge: Franko Uzelac (MSV Duisburg), Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Vleron Statovci, Jan Strauch (beide 1. FC Düren), Kilian Pagliuca, Bastian Müller (beide Ziel unbekannt)