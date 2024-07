Beim SC Verl gab es am Dienstag eine Schrecksekunde im Training. Ein Spieler wurde von einer Hornisse gestochen, ein Krankenwagen musste anrücken.

Beim SC Verl läuft der Endspurt in der Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison. Am Dienstag wurde eine Einheit von Trainer Alexander Ende allerdings gestört - von einem gefährlichen Vorfall.

So wurde Stürmer Lars Lokotsch laut einem Bericht der Neuen Westfälische von einer Hornisse in den Hals gestochen. Das löste eine allergische Reaktion bei dem 28-Jährigen aus, so dass er kollabierte. Die Verler mussten einen Rettungswagen rufen, Lokotsch wurde behandelt.

Inzwischen konnte der Klub Entwarnung geben. "Ihm geht es wieder besser, aber wir haben Lars vorsichtshalber für zwei Tage rausgenommen", erklärte Trainer Ende der Neuen Westfälischen.

Heißt: Wenn der Sportclub an diesem Mittwochnachmittag in Billerbeck gegen den FC Emmen testet (16 Uhr), wird Lokotsch nicht dabei sein. Mit 14 Toren in 37 Einsätzen war der frühere Regionalliga-Stürmer (Fortuna Köln, SV Rödinghausen) in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Faktor für Verl und absolut gesetzt im Team.

Bei der Generalprobe für den Ligastart dürfte Ende aber wieder auf den Angreifer zählen können. Am Samstag geht es zu De Graafschap Doetinchem, einem niederländischen Zweitligisten. Eine Woche darauf wird es ernst: Bei Wehen Wiesbaden beginnt für die Ostwestfalen nach zahlreichen Personalwechseln in diesem Sommer die neue Spielzeit (3. August, 14 Uhr).

SC Verl: Transfers im Überblick

Zugänge: Julian Stark (SC Freiburg II), Timur Gayret (Hallescher FC), Dominik Steczyk (Preußen Münster), Lukas Demming (Wuppertaler SV), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach U19), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U19), Max Scholze (Bayern München II, Leihe), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg, Leihe), Chilohem Onuoaha (1. FC Köln, Leihe), Tim Köhler (RB Leipzig, Leihe), Ilya Polyakov (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Luca Unbehaun (FC Emmen), Maximilian Wolfram (1860 München), Nico Ochojski (Jahn Regensburg), Adrian Fein (Waldhof Mannheim), Barne Pernot (Fortuna Köln), Joscha Wosz (Hallescher FC), Nick Otto (VfB Oldenburg), Gideon Guzy (Fortuna Düsseldorf II), Nicolas Sessa (VfB Stuttgart II), Torge Paetow (Preußen Münster), Hendrik Mittelstädt (Fortuna Köln), Robin Friedrich (Hallescher FC), Marcel Mehlem, Tom Müller (beide Ziel unbekannt)