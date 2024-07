Noch eineinhalb Wochen bis zum Drittliga-Start von Rot-Weiss Essen im Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Fans können ohne Zusatzkosten im TV zuschauen.

Der Countdown zum Saisonstart der 3. Liga läuft. Eineinhalb Wochen noch, dann empfängt Rot-Weiss Essen im Stadion an der Hafenstraße Alemannia Aachen zum Traditionsduell (3. August, 14 Uhr, RS-Liveticker).

Es dürfte voll werden zum Auftakt im RWE-Stadion, ausverkauft ist die Partie bislang aber noch nicht. Für alle Fans, die das Spiel nicht vor Ort verfolgen, aber dennoch sehen möchten, gibt es gute Nachrichten: Der NRW-Schlager wird live im Free-TV gezeigt.

Der WDR überträgt die Partie, verzichtet aber auf eine Vorberichterstattung. Pünktlich um 14 Uhr geht es los, zuvor läuft "Roadtrip durch Spanien - Valencia, Alhambra und Andalusien mit Sarazar". Bis 16 Uhr gibt es im dritten Programm Szenen aus dem Essener Stadion zu sehen. Weitere Details - etwa zum Moderator - hat der Sender noch nicht veröffentlicht.

Parallel läuft das Spiel bei Magenta Sport. Um auf die Inhalte des Streamingdienst der Telekom zugreifen zu können, bedarf es allerdings einem kostenpflichtigen Abonnement. Hier beginnt die Übertragung um 13.45 Uhr. Christian Straßburger kommentiert, Tobias Wahnschaffe übernimmt die Moderation - gemeinsam mit Experte und Bielefeld-Legende Fabian Klos.

Wie schon in den vergangenen Jahren liegen die Übertragungsrechte für alle Drittliga-Begegnungen der Saison exklusiv bei Magenta Sport. Die ARD verfügt über Lizenzen für insgesamt 68 Partien am Samstagnachmittag und zeigt diese in ihren dritten Programmen.

Am ersten Spieltag können sich auch die Fans von Viktoria Köln und Dynamo Dresden über eine kostenlose Übertragung freuen. Im MDR läuft das Duell zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden. Die Free-TV-Spiele am zweiten Spieltag finden ohne NRW-Beteiligung statt. Der BR zeigt die SpVgg Unterhaching gegen den FC Ingolstadt, das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue läuft im MDR. Die Free-TV-Spiele über diesen Termin hinaus stehen noch nicht fest.