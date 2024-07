Drittligist Rot-Weiss Essen befindet sich in der heißen Phase der Vorbereitung. Manche Spieler kämpfen noch um einen Platz in der ersten Elf – so auch Thomas Eisfeld.

Mittlerweile gehört Thomas Eisfeld im Kader von Rot-Weiss Essen zu den dienstältesten Spielern. Seit Januar 2022 steht der frühere Zweitliga-Profi an der Hafenstraße unter Vertrag und bestritt 72 Pflichtspiele (11 Tore, 10 Vorlagen). Mitte April verlängerte der 31-Jährige sein Arbeitspapier bis 2025.

Im Trainingslager in Arnheim mischte Eisfeld in allen Einheiten voll mit und machte einen guten, spritzigen Eindruck. Sowohl bei den meisten Spielformen, aber auch beim Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach II (1:1), gehörte der Mittelfeldmann jedoch zunächst zum zweiten Anzug der Essener.

Gegen den Regionalligisten wurde Eisfeld zur Pause eingewechselt und gehörte dann im zweiten Durchgang zu den besten Essenern auf dem Platz. Mit dieser Leistung betrieb Essens Nummer zehn Eigenwerbung. Eisfeld ist passsicher, erfahren und ein Spieler für die besonderen Momente. In seiner Zeit bei RWE fiel der Routinier allerdings schon mehrfach verletzungsbedingt aus. Insgesamt verpasste er so schon 32 Spiele.

Das ist auch der Hauptgrund, warum Eisfeld aktuell etwas hinten dran ist und in den Testspielen meist von der Bank kam. Die Verantwortlichen wissen, dass man mit ihm nicht über die vollen 38 Spiele planen kann. Noch nie in seiner Karriere absolvierte der gebürtige Rechtsfuß 30 Partien oder mehr pro Saison.

Zudem verpflichtete der Drittligist mit Jimmy Kaparos einen jungen Sechser, der bei Christoph Dabrowski hoch im Kurs steht und in seiner ersten RWE-Saison direkt eine wichtige Rolle einnehmen soll. Sein Nebenmann Torben Müsel ist sowieso gesetzt.

Aktuell spielt die Dabrowski-Elf in einem 3-4-2-1-System mit nur zwei zentralen Spielern. In dieser Formation wird Eisfeld – trotz guter Form – wohl zunächst nur die Rolle als Herausforderer für die Sechserposition bleiben. Bei einer Systemänderung könnte Eisfeld auch wieder eine Option für seine stärkste Position auf der Zehn sein. Dabrowski weiß, was er an dem erfahrenen Profi hat:

"Dem Thommy brauche ich nicht viel erklären. Ob er auf der Doppel-Sechs oder im Achterraum spielt, er weiß, was er zu tun hat. Er ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams, ein Führungsspieler – unabhängig davon, ob er von Anfang an spielt. Er ist von der Intensität gut dabei und so natürlich auch automatisch ein Kandidat für die Startelf. Wir nutzen die Zeit, um jetzt Konstellationen zu probieren."