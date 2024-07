Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart ist der VfL Osnabrück zweimal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Beim SC Verl trägt bald ein Youngster die Kapitänsbinde.

Der Countdown zum Saisonstart der 3. Liga läuft. Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt gibt es Neuigkeiten vom VfL Osnabrück und SC Verl. So haben die Osnabrücker sich an diesem Montag zwei weitere Male verstärkt, während in Verl der neue Kapitän feststeht.

Zweitliga-Absteiger Osnabrück hat mit Lukas Jonsson einen neuen Torhüter unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige empfahl sich im Probetraining und reiht sich als Nummer zwei hinter Stammkeeper David Richter ein. Dieser Platz war eigentlich für Luca Böggemann angedacht. Doch aufgrund von Krankheit konnte er noch nicht in die Vorbereitung einsteigen.

Daher kommt nun der Schwede Jonsson, der zuletzt in der dritten dänischen Liga spielte. "Unsere Eindrücke aus den Sichtungen sowie den Gesprächen haben sich in den letzten Tagen eindeutig bestätigt, dass Lukas charakterlich und spielerisch bestens in unser bestehendes Torhüterteam passt. Er kennt seine Rolle hinter David und wird mit seiner Erfahrung sowie seiner guten Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Kabine sein", erklärt Sportchef Philipp Kaufmann.

Auch Brian Beyer kommt aus dem Ausland an die Bremer Brücke. Der 27-Jährige wechselt aus der zweiten französischen Liga nach Osnabrück und verstärkt den Angriff. Kaufmann: "Mit Brian bekommen wir einen physisch starken Offensivspieler, durch sein Durchsetzungsvermögen und seine Power bringt er neue Impulse in unser Angriffsspiel. Wir freuen uns, dass der Transfer noch vor dem zweiten Trainingslager geklappt hat."

Keinen Neuzugang, aber einen neuen Kapitän gibt es beim SC Verl. Die Ostwestfalen vertrauen künftig einem Youngster, denn der erst 21-jährige Fabio Gruber übernimmt das Amt. Vertreter ist Angreifer Lars Lokotsch. Yari Otto, Tom Baack, Tobias Knost und Marcel Benger komplettieren den Mannschaftsrat.

Innenverteidiger Gruber steht seit einem Jahr beim Sportclub unter Vertrag und absolvierte erst 18 Drittliga-Partien - eine schwere Gesichtsverletzung hatte dafür gesorgt, dass er die letzten Monate der Saison verpasste. Doch nun ist Gruber wieder fit - und tritt die Nachfolge des zu Preußen Münster abgewanderten Torge Paetow an.