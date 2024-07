Alemannia Aachen: 550 Auswärts-Dauerkarten verkauft, Sieg gegen Regionalliga-Aufsteiger

Alemannia Aachen bietet den Fans eine Auswärts-Dauerkarte an. Es gibt aber kaum noch welche.

Am Samstag (3. August, 14 Uhr) startet Alemannia Aachen mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen in die neue Saison in der 3. Liga. Und die Fans der Alemannia sind nicht nur zu Hause zahlenmäßig stark vertreten.

Die Aachener sind nach dem Aufstieg auch reisefreudig. Bisher wurden etwa 550 Auswärtsdauerkarten verkauft. Wenn 600 verkaufte Saisontickets für die Auswärtsspiele verkauft sind, wird der Verkauf eingestellt.

Vor dem Hit in Essen gab der Verein bekannt: "Essen-Karten in Verbindung mit Auswärtsdauerkarten werden erst nach Bezahlung der Auswärtsdauerkarte ausgegeben, daher bitten wir darum, diese schnellstmöglich zu bezahlen. Geht bis zum 31.07. keine Bezahlung ein, werden wir die Auswärtsdauerkarte stornieren und die Karten dem freien Verkauf zuführen."

Die Auswärtsdauerkarte gilt nicht als Eintrittskarte beim Auswärtsspiel. Es muss immer im Vorfeld eine Eintrittskarte abgeholt werden. Mit dem Kauf der Auswärtsdauerkarte sichert man sich Tickets für alle Auswärtsspiele der Alemannia in der 3. Liga für die Saison 2024/25 sowie ein Vorkaufsrecht auf Auswärtskarten für die Pokalspiele (falls diese im Vorverkauf zur Verfügung gestellt werden).

Zweiter 3:0-Erfolg an einem Wochenende

Nach dem 3:0 gegen den Mittelrheinliga-Aufsteiger Teutonia Weiden konnte Alemannia Aachen am Sonntag auch gegen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel mit 3:0 gewinnen.

Erstmals in der Vorbereitung kam auch Anton Heinz, Topscorer aus der Aufstiegssaison nach seiner Verletzung zum Einsatz. Er war es auch, der das 1:0 erzielen konnte. Wenig später scheiterte der Standard-Spezialist mit einem Freistoß an der Latte. Es folgten Treffer von Thilo Töpken und Charlison Benschop.

Das nächste Testspiel steht für die Alemannia am kommenden Samstag um 16:30 Uhr bei Roda Kerkrade an. Gespielt wird im Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.