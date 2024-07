Bald erscheint das RevierSport-Sonderheft zur neuen Saison. In der Kategorie "Frag deinen Star" haben Fans die Chance, Fragen an RWE-Torhüter Jakob Golz zu stellen.

Nach Schalkes Ralf Fährmann und dem Bochumer Anthony Losilla geht unsere Interview-Reihe "Frag deinen Star" in die dritte Ausgabe. Diesmal mit Jakob Golz, Torhüter und Leistungsträger bei Rot-Weiss Essen.

Was wolltet ihr schon immer von dem 25-Jährigen wissen? Schickt uns gerne eure Fragen - hier in den Kommentaren, bei Facebook oder Instagram oder per Mail an reviersport@funkesport.de

Die Antworten gibt Golz im RevierSport-Sonderheft zur neuen Saison, das am 24. August erscheint.