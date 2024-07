Der DFB hat die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage in der 3. Liga veröffentlicht. Die Termine von Rot-Weiss Essen.

Im Hinblick auf den Saisonstart der 3. Liga dürfte einigen Fans von Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die beiden NRW-Traditionsklubs stehen sich schließlich gleich zum Auftakt gegenüber, wie seit der Veröffentlichung des Spielplans in der vergangenen Woche bekannt ist.

Nun ist auch klar, wann der West-Schlager im Stadion an der Hafenstraße steigt, denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die ersten beiden Spieltage zeitgenau angesetzt. Am Samstag, 3. August, um 14 Uhr findet die Partie statt - und das vermutlich vor ausverkauftem Haus.

In der zweiten Saisonwoche gastiert RWE dann beim Aufsteiger Hannover 96 II - am Sonntagmittag (11. August, 13.30 Uhr). Tags zuvor bestreitet Aachen das erste Heimspiel nach dem Aufstieg. Am Samstagmittag um 14 Uhr (10. August) kommt der SC Verl an den Tivoli.

Die U23 von Borussia Dortmund als dritter Revierklub startet samstags (3. August, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching und gastiert am folgenden Wochenende ebenfalls samstags (10. August, 16.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld.

In der kommenden Woche werden die Spieltage drei bis acht zeitgenau angesetzt. Zuvor müssen noch die Ansetzungen der DFL für die Bundesliga und 2. Bundesliga im betreffenden Zeitraum abgewartet werden.

1. Spieltag

Freitag, 2. August

1860 München - 1. FC Saarbrücken (19 Uhr)

Samstag, 3. August

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

Erzgebirge Aue - Hannover 96 II

Borussia Dortmund II - SpVgg Unterhaching

SC Verl - Wesen Wiesbaden

SV Sandhausen - VfL Osnabrück (alle 14 Uhr)

Hansa Rostock - VfB Stuttgart II (16.30 Uhr)

Sonntag, 4. August

Viktoria Köln - Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

Energie Cottbus - Arminia Bielefeld (16.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim (19.30 Uhr)

2. Spieltag

Freitag, 9. August

Dynamo Dresden - Energie Cottbus

Samstag, 10. August

SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt

Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock

Waldhof Mannheim - Viktoria Köln

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue

Alemannia Aachen - SC Verl (alle 14 Uhr)

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II (16.30 Uhr)

Sonntag, 11. August

Hannover 96 II - Rot-Weiss Essen (13.30 Uhr)

VfB Stuttgart II - 1860 München (16.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen (19.30 Uhr)

3. Liga: Die Anstoßzeiten im Überblick

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)