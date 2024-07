An diesem Wochenende wird wieder fleißig getestet. Wir haben einige Ergebnisse zusammengestellt. Eine Übersicht.

Am Samstag, 3. August (14 Uhr), reist Alemannia Aachen am 1. Spieltag der Drittliga-Saison 2024/2025 zu Rot-Weiss Essen. Drei Wochen vor dem Auftakt an der Hafenstraße testete Aachen in Trier.

Gegen die Eintracht, die souverän in die Regionalliga Südwest zurückkehrte, gab es für die Alemannia eine Nullnummer. Nicht zu vergessen: Am Freitagabend (12. Juli) hatte der Drittliga-Aufsteiger noch gegen Bundesligist VfL Bochum knapp mit 0:1 verloren.

"Ich habe heute eine Mannschaft von uns gesehen, die gestern noch gegen einen Bundesligisten gespielt hat und vor allem läuferisch auf Augenhöhe war. Heute nicht mal 24 Stunden später spielen wir gegen einen hochmotivierten Regionalligisten, der zwei Wochen vor Saisonstart ist, das zur Einordnung", betonte auch Aachens Trainer Heiner Backhaus.

Er bilanzierte: "Mit mancher Zweikampfführung war ich aber nicht einverstanden. Das ist die Keimzelle des Fußballs und hat dafür gesorgt, dass wir gestern gegen Bochum in der zweiten Halbzeit zehn Abschlüsse hatten. Das haben wir in der Pause angesprochen und wurde dann auch besser. Am Ende haben wir es uns aber nicht verdient, hier zu gewinnen. Man muss fairerweise auch sagen, dass Trier das richtig gut gemacht hat."

Der nächste Test für die Schwarz-Gelben steht am kommenden Samstag, 20. Juli, gegen Eintracht Hohkeppel an. Um 14 Uhr geht es im Sportpark am See in Eschweiler-Dürwiß los.

Derweil unterlag der zweite RWE-Gegner - Essen muss am 2. Spieltag zur Reserve von Hannover 96 reisen - mit 1:2 beim Berliner Regionalliga-Nordost-Vertreter VSG Altglienicke.

Testspiel-Ergebnisse der Drittligisten im Überblick:

VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken 1:2

Dynamo Dresden - Viktoria Berlin 2:1

Hansa Rostock - Randers FC 1:3

Hannover 96 - VfL Osnabrück 4:2

1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1:1

SV Waldhof Mannheim - Ujpest Budapest 1:1

Eintracht Trier - Alemannia Aachen 0:0

Viktoria Köln - KAS Eupen 0:0

SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching 1:1

VSG Altglienicke - Hannover 96 II 2:1