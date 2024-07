Hansa Rostock ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Diesmal verpflichtete der Zweitliga-Absteiger einen Torwart.

Der FC Hansa Rostock hat sich noch einmal auf der Torhüter-Position verstärkt und Philipp Klewin vom VfB Lübeck unter Vertrag genommen.

Der 30-jährige Klewin bringt die Erfahrung von bereits 221 Drittliga-Spielen (177 für Rot Weiß Erfurt, 33 für Lübeck und 11 für Aue) mit und steht damit in der ewigen Rangliste der Drittliga-Torhüter auf Platz 5. Zudem kommt der im thüringischen Friedrichsroda geborene Klewin auf elf Einsätze in der 2. Bundesliga für Arminia Bielefeld und Aue.

"Gerade auf der wichtigen Torhüterposition wollen wir qualitativ gut und personell sicher aufgestellt sein und freuen uns daher, dass wir das Team mit Philipp Klewin komplettieren können. Er ist ein absoluter Teamplayer, der sich gut einfügen, aber zugleich auch mit seinem Ehrgeiz, seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Erfahrung für neue Reize und einen gesunden Konkurrenzkampf auf dieser Position sorgen und damit das Niveau des gesamten Torhüter-Teams nochmals steigern wird", erklärt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball in Rostock.

Klewin, der 2019/20 mit Arminia Bielefeld die Zweitliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, freut sich auf die Aufgabe beim FC Hansa: "Ich bin mir meiner Rolle als Herausforderer bewusst und kann so viel sagen, dass ich es keinem leicht machen werde. Ich brenne darauf mit der Mannschaft im Ostseestadion zu spielen, weil ich die Atmosphäre aus etlichen Duellen von der anderen Seite her kenne. Für mich ist es eine große Chance für Hansa zu spielen, weil ich weiß, welche Tradition in diesem Verein steckt."

Hansa Rostock: Klewin ist der achte Neue für die Hansa-Kogge

Der 1,92 Meter große Torwart, der in der kommenden Saison mit der Rückennummer 25 auflaufen wird, stößt sofort zum Team und wird am Sonntag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Neuruppin reisen.

Klewin ist nach Marco Schuster (SC Paderborn), Benjamin Uphoff (SC Freiburg), Adrien Lebeau (Stade Brest), Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen), Franz Pfanne (Borussia Dortmund II), Jonas Dirkner (Hertha BSC II) und Dario Gebuhr (Eintracht Frankfurt II) Zugang Nummer acht für Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock.