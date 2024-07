Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat sich bei Borussia Dortmund bedient. Der Offensivmann des BVB bringe "unheimlich viel Potential" mit.

Die SpVgg Unterhaching hat Noa-Gabriel Simic verpflichtet. Der Offensivmann kommt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund.

Der offensiv flexibel einsetzbare Simic verbrachte die vergangene Saison leihweise in der Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt. Dort kam der 19-Jährige insgesamt zwölfmal zum Einsatz (dreimal in der Startelf), erzielte dabei ein Tor und legte ein weiteres vor. Allerdings musste der Deutsch-Kroate aufgrund einer Knieverletzungen monatelang pausieren.

„Mit Gabi bekommen wir einen sehr talentierten jungen Spieler, der über sein Tempo und seinen starken linken Fuß kommt. Er bringt unheimlich viel Potenzial mit und hat letztes Jahr bereits Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Für uns gilt es, ihn weiterzuentwickeln und sein Potenzial auszuschöpfen“, sagte Sportdirektor Markus Schwabl.

Simic fügte an: „Ich bin sehr glücklich, Teil der SpVgg Unterhaching zu werden und freue mich auf die kommende Zeit in der 3. Liga. Das Team und das Umfeld haben mich sofort überzeugt, und ich bin fest entschlossen, meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten.“

Simic verbrachte nur ein Jahr beim BVB

Der ehemalige kroatische U19-Nationalspieler (zwei Länderspiele) wurde zunächst in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet und wechselte im Sommer 2022 nach Dortmund. Dort brachte er es auf 13 Spiele in der A-Junioren Bundesliga West (zwei Tore, vier Vorlagen) und sechs Partien in der UEFA Youth League (drei Vorlagen).

Für den Vorjahresneunten der 3. Liga ist Simic bereits der elfte Neuzugang dieses Transfersommers. Zuvor verpflichtete die SpVgg Unterhaching Luc Ihorst (Eintracht Braunschweig), Robin Littig, Ben Schlicke (beide Greuther Fürth), Thomas Winklbauer (Wacker Burghausen), Andy Breuer (1. FC Saarbrücken), Julian Kügel (FC Ingolstadt), Fynn Seidel (SV Meppen), Lenn Jastremski (Bayern München) und Maximilian Henning (Bayern München, Leihe).