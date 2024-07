Viktoria Köln hat Neuzugang Nummer sieben präsentiert. Mit Kwabe Schulz kommt ein Spieler, der auffiel, als die Kölner eigentlich seinen Teamkollegen beobachteten.

Sechsmal hatte Viktoria Köln in diesem Sommer bereits auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Am Donnerstagnachmittag präsentierte der Drittligist Neuzugang Nummer sieben: Kwabenaboye Appiah Schulz, kurz Kwabe Schulz, kommt von Rot-Weiß Erfurt.

Der 1,89 Meter große Defensivmann, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Defensivseite auflaufen kann, war den Kölnern aufgefallen, als sie eigentlich einen anderen Erfurter beobachteten: Sidny Lopes Cabral. Den 21-jährigen Linksverteidiger eisten die Kölner schon im Winter aus Erfurt los, nun folgt ihm sein damaliger Partner hinten links. Zuletzt durfte Schulz sich bereits als Gastspieler beweisen und wusste dabei zu überzeugen. "Deshalb freuen wir uns, dass er sich nun für Viktoria entschieden hat", erklärt Küsters.

Seine Ausbildung genoss Schulz in seiner Geburtsstadt bei Viktoria Berlin. Dort gelang ihm der Durchbruch und er sammelte 66 Einsätze für die erste Mannschaft. In der Saison 2020/21 wagte er das Abenteuer Österreich und lief neun Mal für den damaligen Zweitligisten Austria Klagenfurt auf. Über den Berliner AK (59 Einsätze, vier Tore, drei Vorlagen), fand der 25-Jährige erst im vergangenen Sommer nach Erfurt. Bei RWE verpasste er in der Regionalliga Nordost lediglich zwei Spiele und stand wettbewerbsübergreifend 35 Mal auf dem Rasen.

Erste Drittliga-Saison: "Da passe ich gut rein"

Für Schulz steht damit seine erste Saison in der 3. Liga an - doch das nimmt der Berliner gelassen. "Große Sorgen wegen der neuen Liga mache ich mir nicht, dass das Tempo in der 3. Liga höher ist als in der Regionalliga, ist kein Problem. Da passe ich gut rein."

Der Innenverteidiger gibt sich voller Tatendrang und hofft, in der Vorbereitung fit zu bleiben und mit der Viktoria als Team zu wachsen. "Ich möchte direkt beweisen was ich kann. Mein Spiel lebt von der Physis, dem Tempo, der Zweikampfhärte. Das Team hat mich schon super aufgenommen, ich fühle mich schon echt wohl hier. Ich kann es kaum erwarten, dass es nun losgeht!"

Die Neuzugänge der Viktoria im Überblick:

Dudu (Tor, SV Werder Bremen), Kwabe Schulz (Abwehr, Rot Weiss Erfurt), Kevin Pytlik (Abwehr, Wuppertaler SV), Robin Velasco (Mittelfeld, VfB Lübeck), Enrique Lofolomo (Mittelfeld, Hallescher FC), Albion Vrenezi (Mittelfeld, TSV 1860 München), Lex Tyger Lobinger (Sturm, 1. FC Kaiserslautern)