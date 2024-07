3. Liga: Nach Flug-Turbulenzen - Drittligist sagt Südafrika-Trainingslager ab

Dieser Drittligist hatte sich für ein Sommer-Trainingslager ein eher ungewöhnliches Ziel ausgesucht. Letztendlich wird es nicht nach Südafrika gehen.

Österreich, Niederlande oder daheim in Deutschland: Das sind eigentlich so die gängigen Trainingslager-Ziele der deutschen Fußballklubs im Sommer.

Der SV Wehen Wiesbaden hatte eine etwas andere Richtung gewählt. Es sollte nach Südafrika gehen. Sollte. Denn das Trainingslager des SV Wehen Wiesbaden in Südafrika findet nicht statt. Dies ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs des SVWW mit allen an der Reise beteiligten Partnern.

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Flug nach Südafrika knapp viereinhalb Stunden nach dem Start wegen Triebwerkproblemen aus technischen Gründen nach Frankfurt zurückkehren musste, hatten die SVWW-Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um alternative Flüge zu finden. Das berichtet der Drittligist auf seiner Homepage. Weiter heißt es: Aufgrund der Gruppengröße und der Kurzfristigkeit war die Suche am Ende nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Dabei werden die Rot-Schwarzen eventuelle Schadensersatzansprüche prüfen.

"Wir sind sehr enttäuscht, dass das Trainingslager nach den vielen Monaten der Vorbereitung nicht stattfinden kann. Allerdings war uns schnell klar gewesen, dass es mit Blick auf die Gesundheit der Spieler keinen Sinn machen würde, später als am Montag die Reise anzutreten, wenn am Donnerstag bereits das erste Spiel auf dem Plan steht. Unser bereits zuvor nach Südafrika gereistes Projektteam wird sich jetzt darum kümmern, dass wir zumindest die sozialen Projekte umsetzen können. Wir bedanken uns dabei ausdrücklich bei den beiden Vereinen Cape Town City FC und Stellenbosch FC sowie der Stellenbosch Academy of Sports für die Unterstützung bei der Umsetzung", erklärt Nico Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung beim SVWW. Schäfer war einst auch über ein Jahrzehnt für Rot-Weiss Essen - 1997 bis 2009 - tätig und arbeitete später auch für Union Berlin (2011 bis 2016).

Das Training der SVWW-Profis findet seit Montag, 1. Juli, auf dem Halberg stattfinden. Neue Testspielgegner als Ersatz der beiden Testspiele in Südafrika werden aktuell noch gesucht.