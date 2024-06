Die U23 von Borussia Dortmund hat sich mit zwei Spielern verstärkt, an dem einen war auch RWE sehr interessiert. Er ist der Wunschspieler vom BVB-Trainer.

14 Spieler haben die U23 von Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Wie in jedem Jahr muss der BVB in der 3. Liga einen großen Umbruch vollziehen.

Nun wurden zwei weitere Talente verpflichtet, die beim Trainingsauftakt von Trainer Jan Zimmermann schon auf dem Platz waren. Antonio Foti kommt von Eintracht Frankfurt, David Lelle von der U23 von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel.

Platz für Lelle wurde kurzfristig geschaffen, da der BVB II-Kapitän Franz Pfanne zum Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock wechselte. Beide Spieler haben Verträge bis zum 30.06.2026 unterschrieben.

BVB-Trainer Zimmermann betont mit Blick auf seinen neuen Defensivmann: „Wir hatten ihn tatsächlich schon lange auf dem Zettel und konnten nun kurzfristig reagieren. Er ist ein toller Spieler, mit einer super Einstellung, einer guten Ausbildung und vor allem einem linken Fuß. Es freut mich, dass das jetzt so kurzfristig funktioniert hat.“

Toni Foti ist mein absoluter Wunschspieler, ich bin total überzeugt von ihm Jan Zimmermann

Offensivspieler Foti, an dem auch Dortmunds Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen interessiert war - RS berichtete - war zuletzt für zwei Jahre von Eintracht Frankfurt, wo er seit der U17 spielte, an Hannover 96 ausgeliehen worden. Für die Niedersachsen kam er zuletzt in der U23 zum Einsatz und half mit, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren. Neun Tore in neun Partien sprechen für sich.

Der 20-jährige Zypriot war noch ein Jahr an die Eintracht gebunden, über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Toni Foti ist mein absoluter Wunschspieler, ich bin total überzeugt von ihm. Er ist ein sehr kreativer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der ein tolles Dribbling und Abschluss mitbringt. Dazu hat er eine gute Übersicht, um Tore vorzubereiten. Ein großes Lob an Ingo Preuß, dass er es geschafft hat, diesen Transfer zu realisieren“, freut sich Trainer Zimmermann, der nun fast alle Abgänge kompensieren konnte.