3. Liga: Aus der Regionalliga - Hansa Rostock holt Innenverteidiger

Der FC Hansa Rostock hat einen Spieler verpflichtet, der in der vergangenen Saison noch in der 4. Liga spielte.

Mit Innenverteidiger Dario Gebuhr kann der FC Hansa Rostock einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen. Der 21-jährige Defensivspezialist wechselt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt an die Ostseeküste.

"Dario ist ein sehr athletischer und zweikampfstarker Innenverteidiger, der mit viel Leidenschaft agiert", beschreibt Amir Shapourzadeh, Sportdirektor des Zweitliga-Absteigers die Qualitäten des neuen Defensivmannes.

Shapourzadeh ergänzt: "Der Junge besitzt viel Potenzial, hat schon bei den Profis von Eintracht Frankfurt mittrainiert und durfte gegen den BVB erstmals Bundesligaluft schnuppern. Er war sofort Feuer und Flamme für Hansa und wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat."

Gebuhr, der 2003 in Wiesbaden geboren wurde und dessen Vater aus Nigeria stammt, stand seit 2017 für den Nachwuchs der Frankfurter Eintracht auf dem Platz. Seit der U15 durchlief er hier alle Juniorenteams und war zuletzt Stammspieler in der 2. Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest als Aufsteiger auf Anhieb den 6. Platz in der abgelaufenen Saison erreicht hat.

In 29 der 34 Begegnungen wurde Dario Gebuhr eingesetzt und erzielte dabei einen Treffer. Zudem kam er in der Saison 2022/2023 bereits einmal für die Eintracht-Profis im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund zum Einsatz - über insgesamt 21 Minuten.

"Als ich vom Hansa-Interesse gehört habe, wusste ich direkt, dass ich mir selbst ein Bild vom Ostseestadion, der Stadt und dem Umfeld machen möchte. Die professionellen Strukturen, die hier geboten werden, sind genau so, wie ich es mir als junger Spieler vorgestellt habe. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und ich sehe es als große Chance an, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Die Zeit in Frankfurt war super, ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken. Nun freue ich mich aber auf den F.C. Hansa und die neue Mannschaft, mit der wir mit viel Einsatz und Leidenschaft alles für die Fans und den Verein geben wollen", sagte der Abwehrspieler bei seiner Vorstellung.