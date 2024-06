Welche Gültigkeit Verträge im Fußballgeschäft besitzen, zeigt einmal mehr dieser Transfer. Franz Pfanne verlässt Borussia Dortmund II zu einem Liga-Konkurrenten.

Am 23. April 2024, vor nicht einmal zwei Monaten, schrieb der RevierSport folgendes: Franz Pfanne bleibt ein Borusse! Der Kapitän der U23-Drittliga-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund hat seinen Vertrag an der Strobelallee verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis zum 30. Juni 2026 datiert.

"Ich hatte vier richtig gute Jahre hier, der Aufstieg in die 3. Liga, drei tolle Jahre in dieser Liga und Rekordspieler der U23 kann ich auch noch werden. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre beim BVB", sagte der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler.

Keine zwei Monate später ist die Sachlage eine ganz andere. Borussia Dortmund II und der zukünftige Drittliga-Konkurrent Hansa Rostock veröffentlichen am 14. Juni 2024 den Wechsel des BVB-U23-Kapitän Richtung Ostsee. Nach RevierSport-Informationen fließt ein hoher sechsstelliger Betrag aus Rostock auf das Dortmunder Konto. Und: Pfanne soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben haben.

"Mit Franz Pfanne bekommen wir einen echten Leader, den wir auf dem Platz für einen erfolgreichen Neustart brauchen", freut sich Amir Shapourzadeh, Sportdirektor bei Hansa, über die Verstärkung. "Er kennt die 3. Liga aus über 100 Spielen und weiß ganz genau, worauf es da ankommt. Franz war in Dortmund als Kapitän der zweiten Mannschaft einer, der immer vorangeht. Auch abseits des Platzes ist er ein vorbildlicher Profi und Familienmensch. Wir haben bei ihm als Bautzener Junge sofort die unglaubliche Begeisterung gespürt, hier mit anzupacken. Sein kämpferischer Spirit wird der ganzen Mannschaft gut tun."

Pfanne absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 Spiele (ein Tor) für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann. Insgesamt kommt er auf 142 Pflichtspiele für die BVB-Zweitvertretung.

Pfanne liegt auf Rang acht, was die BVB-II-Rekordspieler betrifft. Vor Pfanne liegen nur Michael Eberwein (144), Matthias Kleinsteiber (144), Uwe Hünemeier (150), Bastian Pinske (151), Francis Bugri (162), Deniz Sahin (183) und David Solga (194). Weitere Spiele werden für Pfanne im BVB-Trikot nicht dazukommen. In der nächsten Saison geht es für den defensiven Mittelfeldspieler mit Hansa Rostock gegen Dortmund.

Franz Pfanne erklärt seinen Wechsel: "Ich hatte vier richtig gute Jahre in Dortmund und möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben, damit ich die Chance nutzen kann, mich bei einem Traditionsverein wie Hansa Rostock zu beweisen. Als die Anfrage aus Rostock kam, musste ich nicht lange überlegen. Hansa gehört zu den Aushängeschildern des Ostfußballs und ich freue mich auf diese große Herausforderung. Mit meiner Erfahrung in der dritten Liga möchte ich dem Team in den kommenden Jahren die nötige Stabilität in der Defensive geben, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Ich freue mich schon auf die Zeit bei Hansa, vor den Fans zu spielen und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."