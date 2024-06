Alemannia Aachen: So sieht die Sommervorbereitung aus - BVB-Test findet nicht statt

Am 23. Juni startet Alemannia Aachen das Abenteuer 3. Liga. So sieht das Vorbereitungs-Programm des Aufsteigers aus.

Alemannia Aachen ist nach einer bärenstarken Regionalliga-Saison wieder in der 3. Liga. Hier geht die Vorbereitung am 23. Juni los.

Wenn am ersten August-Wochenende die Saison losgeht, will die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus auf den Punkt fit sein. Daher gibt es ein Trainingslager, zudem mehrere Testspiele, auch wenn noch nicht alle Gegner gefunden wurden.

Besonders viel zu sehen gibt es beim ersten Training. Das wird in diesem Jahr am 23. Juni in Ofden über die Bühne gehen wird. Die Alsdorfer Glück-Auf Arena öffnet bereits um 9 Uhr, die erste Trainingseinheit der neuen Saison wird dann von 11 Uhr bis 12:30 Uhr abgehalten. Um 14 Uhr folgt ein Testspiel zwischen einer Auswahl von Glück-Auf Ofden und der U23- Mannschaft der Alemannia.

Das erste Testspiel der Vorbereitung findet am 28. Juni beim künftigen Landesligisten Germania Teveren statt. Zwei Tage später wird der neue Kader der Alemannia zum Sommertrainingslager nach Dessau aufbrechen, das am 6. Juli mit einem Testspiel gegen den Drittliga-Absteiger Hallescher FC endet.

Hinweis des Klubs: Das zunächst geplante Testspiel gegen Borussia Dortmund wird in dieser Sommervorbereitung entgegen einigen Berichten nicht stattfinden.

Alle Termine der Aachener Saisonvorbereitung im Überblick

Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr: Saisonauftakt mit erstem Training in Ofden (Glück-Auf Arena, Schleibacher Weg 10, 52477 Alsdorf)

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Germania Teveren – Alemannia Aachen (Teverener Heide 1, 52511 Geilenkirchen)

Sonntag, 30. Juni – Samstag, 6. Juli: Trainingslager in Dessau (Sachsen-Anhalt)

Samstag, 6. Juli, 14 Uhr: Hallescher FC – Alemannia Aachen (LEUNA-CHEMIE-STADION, Kantstraße 2, 06110 Halle)

Freitag, 12. Juli, 19 Uhr: Alemannia Aachen – unbekannt (Tivoli)

Samstag, 13. Juli, 15 Uhr: Eintracht Trier – Alemannia Aachen (Moselstadion, Am Stadion 1, 54292 Trier)

Samstag, 20. Juli, unbekannt: Testspiel gegen noch unbekannten Gegner (Ort offen)

Samstag, 27. Juli, 16 Uhr: Roda JC Kerkrade – Alemannia Aachen (Parkstad Limburg Stadion, Roda J.C. Ring 1, 6466 NH Kerkrade)