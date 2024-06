Der FC Hansa Rostock hat einen neuen Torhüter gefunden. Der kommt mit reichlich Drittligaerfahrung von einem Absteiger.

Nur einen Tag nach dem offiziellen Abgang von Kapitän und Torhüter Markus Kolke zu Bundesligist Werder Bremen hat sein Ex-Verein bereits reagiert und einen neuen Schlussmann präsentiert. Wie der FC Hansa Rostock mitteilte, soll Benjamin Uphoff "die neue Nummer 1" der Kogge werden.

Der 30-Jährige Uphoff wechselt vom SC Freiburg zum Absteiger aus der 2. Bundesliga. Im Breisgau war er zuletzt in der Reserve im Einsatz und absolvierte insgesamt 126 Einsätze in der 3. Liga für Freiburg, den Karlsruher SC und den VfB Stuttgart II. In der Saison 2019/20 hütete er in der Zweitligasaison des KSC in allen 34 Spielen das Tor.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Uphoff einen neuen Torhüter für uns gewinnen konnten, der ausreichend Erfahrung mitbringt und auch als Typ unseren Kader für den Neuaufbau optimal verstärkt", erklärt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei Hansa.

"Benjamin ist im besten Torwart-Alter und passt auch menschlich hervorragend zu uns. Er hat damals in der 2. Liga beim KSC einen super Job gemacht und konnte beim Bundesligisten SC Freiburg in den vergangenen Jahren viel dazulernen. Er kennt zudem auch einige unserer kommenden Gegner in der 3. Liga durch diverse Einsätze in deren Zweitvertretung. Ich persönlich habe ihn seit 2021 in besonderer Erinnerung, als er im DFB-Pokalspiel der Freiburger gegen den VfL Osnabrück im Elfmeterschießen überragend gehalten hat und zum Matchwinner wurde."

Uphoff selbst freut sich auf die neue Aufgabe an der Ostsee: "Ich habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim F.C. Hansa gehabt – allen voran Dirk Orlishausen, den ich noch aus meiner Zeit beim Karlsruher SC kenne. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht und ich mit Hansa in die neue Saison starten kann. Ich hoffe, dass ich einen großen Anteil dazu beitragen kann, dass wir gemeinsam die größtmöglichen Erfolge für den Verein erzielen."