Der Sportclub Verl hat in diesem Sommer-Transferfenster schon drei Leistungsträger verloren. Nun verpflichtete der Drittligist eine neue Nummer eins.

Erst zu Wochenbeginn gab der Sportclub Verl bekannt, dass die bisherige Nummer eins Luca Unbehaun die Poststraße verlassen wird. Das neue Ziel des ehemaligen Dortmunders ist noch unbekannt.

Wenige Stunden später vermelden die Ostwestfalen die Verpflichtung von Unbehauns Nachfolger: Philipp Schulze wird vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Der 1,91 Meter große Torhüter war schon in der vergangenen Spielzeit verliehen worden - nämlich an Drittliga-Absteiger Hallescher FC. Für den HFC bestritt der 21-Jährige 14 Spiele.

"Philipp ist ein außergewöhnlicher Torhüter. Er hat eine starke Ausstrahlung, zeigt hervorragende Präsenz und coacht lautstark. Er vereint viele Attribute, die wir für unser Spiel schätzen und benötigen. Wir sind sehr zufrieden, dass die Leihe geklappt hat", sagt SCV-Sportchef Sebastian Lange.

SC Verl: Vier externe Zugänge fix

Neben Schulze konnte Verl auch einen neuen Nachwuchstorwart präsentieren. Keeper-Talent Marlon Zacharias aus der U19 von Borussia Dortmund an die Poststraße.

"Wir sehen viel Potenzial in Marlon und möchten ihn behutsam an den Seniorenfußball heranführen. Unser Trainerteam ist bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen und ihm einen reibungslosen Übergang in diese neue Phase seiner Karriere zu ermöglichen. Marlon hat in Dortmund bereits sein großes Talent bewiesen, und wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird", sagt Lange.

Neben Schulze und Zacharias verpflichteten die Verler zuvor auch schon Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II) und Lukas Demming (Wuppertaler SV). Zudem kehren die drei Leihspieler Eduard Probst (FC Gütersloh), Robin Friedrich (SC Paderborn II) und Mateo Biondic (Eintracht Trier) zunächst nach Verl zurück.

Nach Nico Ochojski (SSV Jahn Regensburg) und Maximilian Wolfram (TSV 1860 München) ist Unbehaun der dritte Leistungsträger, der Verl verlässt.