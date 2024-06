Der SV Sandhausen nimmt einen neuen Anlauf. Dafür hat ein zentraler Mittelfeldspieler mit Erfahrung bis in die 2. Liga unterschrieben.

Elf Drittligaspiele hat Lucas Wolf schon auf dem Konto, nun dürften einige hinzukommen. Denn der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Holstein Kiel zum SV Sandhausen. Bei den Störchen spielte er vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord.

"Mit Lucas Wolf kommt ein junger und talentierter Spieler zu uns. Da er mehrere Positionen bekleiden kann, wird er unser Spiel flexibler machen", sagte SVS-Sportdirektor Matthias Imhof.

Wolf, geboren im norddeutschen Urlaubsort Eckernförde, zählte in der abgelaufenen Regionalliga-Nord-Saison zu den Dauerbrennern bei den Kielern, absolvierte 29 Spiele (ein Tor, vier Vorlagen). Insgesamt kann er 77 Einsätze in der Nordstaffel vorweisen (fünf Tore, sieben Vorlagen).

Für Holstein Kiel machte der zentrale Mittelfeldspieler dazu schon zwei Zweitligaspiele - in der Saison 2021/22. Die bisher elf Einsätze in Liga drei datieren aus seiner Zeit beim VfB Lübeck in der Saison 2020/21. Dazu kommt Erfahrung in der Nordstaffel der U19- und U17-Bundesliga - wiederum für Holstein Kiel.

"Lucas ist im Mittelfeld sehr flexibel im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Er überzeugt durch sein intensives und robustes Spiel. Wir freuen uns auf einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler mit viel Potenzial", sagte Sandhausens Cheftrainer Sreto Ristic.

Wolf traf die Entscheidung für den SVS nach eigenen Angaben schnell: "Nach der ersten Anfrage musste ich nicht lange überlegen, es ging alles sehr schnell. Jetzt freue ich mich darauf, in der neuen Saison gemeinsam mit dem Team in Liga 3 anzugreifen", erklärt Wolf. Er ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch und Dominic Baumann der vierte Neuzugang für die Saison 2024/25.

Zuletzt mussten die Sandhäuser mit Max Geschwill allerdings einen ihrer besten Defensivspieler ziehen lassen. Der Abwehrspezialist nahm den umgekehrten Weg zu Lucas Wolf - und wechselte zu Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Für den Drittligisten Sandhausen bestritt der Linksfuß insgesamt 31 Partien.