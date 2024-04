Drittligist Rot-Weiss Essen erkämpfte sich beim SV Waldhof Mannheim einen 2:0-Erfolg. Torben Müsel erzielte sein drittes Saisontor.

In der 41. Minute brachte Torben Müsel Rot-Weiss Essen beim Auswärtsspiel in Mannheim (2:0) auf die Siegerstraße. Nach einem Essener Freistoß konnte der Waldhof den Ball nicht richtig klären, Müsel reagierte handlungsschnell und erzielte mit einem präzisen Flachschuss die Führung für RWE.

"Ich glaube, dass ich die Situation ganz gut erkannt habe. Glücklicherweise ist der Ball reingegangen", sagte ein strahlender Müsel anschließend in den Katakomben.

Wenn Leonardo Vonic in der 89. Minute nicht noch das wichtige 2:0 erzielt hätte, dann wäre Müsel der Siegtorschütze gewesen. Aber auch abgesehen von seinem Tor machte der Essener Mittelfeldmann ein starkes Spiel, agierte im Zentrum sehr ballsicher und war mit Jakob Golz der beste Essener auf dem Platz. Für den 24-Jährigen stand aber nur der 2:0-Sieg im Vordergrund, er lobte die mannschaftliche Leistung:

"Wir haben meiner Meinung nach ein Riesen-Spiel abgeliefert und gekämpft bis zum geht nicht mehr. Wir wussten, was auf uns zukommt, aber am Ende haben wir dann vielleicht doch die eine oder andere Chance zu viel zugelassen. Teilweise waren wir nicht so clever in den Zweikämpfen. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft und auch an die Spieler, die reingekommen sind. Jakob Golz hat auch wieder ein paar gute Dinger gehalten."

Mannheim machte im zweiten Durchgang ordentlich Druck, RWE musste dagegengehalten und mit voller Intensität verteidigen. Dass die Essener dann durch Vonic noch den Schlusspunkt setzen konnten, liegt laut Müsel auch an der guten körperlichen Verfassung der Essener Mannschaft: "Wir trainieren schon wirklich ordentlich und haben ein enormes Pensum. Das will der Trainer auch jede Woche sehen. Wir sind ganz schön am ackern und das sieht man auch in den letzten Minuten. So wie man trainiert, so spielt man auch. Da ist bestimmt was dran."

Durch den Auswärtssieg im Carl-Benz-Stadion ist RWE Fünfter und mischt weiter im Aufstiegsrennen mit. Im Nachholspiel beim Tabellensechsten 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend (24. April, 19 Uhr) geht es für Essen dann gegen einen direkten Konkurrenten.

Müsel will den Schwung mitnehmen: "Es ist noch alles offen. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Es bringt uns jetzt auch nichts, auf die Tabelle zu schauen. Aber klar: Wir fahren nach Saarbrücken, um das Spiel zu gewinnen. Ganz einfach. Wir sind alle Fußballer und wollen immer gewinnen. Sonst fahren wir wieder vier Stunden mit einer Niederlage nach Hause. Das will keiner."