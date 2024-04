RWE - MSV: Derby-Emotionen wie 2007 - nur diesmal andersherum - ein Kommentar

14 Jahre nach der Demütigung in Duisburg hat RWE dem MSV ähnliches Leid zugefügt. Man kann nur hoffen, dass die Auswirkungen nicht so lange andauern wie nach dem Essener Abstieg 2007.

Der 20. Mai 2007 wird für immer in schrecklicher Erinnerung bei den Fans von Rot-Weiss Essen sein. Dort wurde das beendet, was sich eine Woche zuvor dramatisch ankündigte.

RWE führte in der 2. Bundesliga gegen den bereits sicheren Absteiger Wacker Burghausen bis zur 90. Minute mit 1:0 - dann kam Nicolas Ledgerwood und traf für Burghausen. Zwei Punkte weg, die am Ende zum Klassenerhalt gereicht hätten.

So fuhr man mit diesem Last-Minute-Schock zum MSV Duisburg - und es kam für RWE-Fans zum schlimmsten Szenario. Man verlor beim MSV mit 0:3 und stieg aus der 2. Bundesliga ab. Gleichzeitig musste man mit ansehen, wie die Meidericher ihren Aufstieg in die Bundesliga feierten.

Wunden, die sicher nur schwer verheilten. Daher verwunderte es nicht, dass große Teile der Essener Anhänger ihrem Trainer Christoph Dabrowski und Kapitän Vinko Sapina nicht beipflichteten, die auf einen Derby-Sieg hofften, aber auch auf den Klassenerhalt für die "Zebras", weil diese Derbys das Salz in der Suppe seien.





Stattdessen wird es für die RWE-Fans eine große Genugtuung gewesen sein, dass sich knapp 17 Jahre später die Geschichte wiederholt hat - nur andersherum. RWE spielt um den Aufstieg mit und hat den MSV vor ausverkauftem Haus in Essen vermutlich den letzten Stoß in Richtung Regionalliga-Abstieg gegeben.

Auf jeden Fall scheinen alle Hoffnungen auf einen Klassenerhalt beim MSV erloschen. Sechs Spieltage sind es noch, 18 Zähler zu vergeben, acht Punkte Rückstand hat der MSV auf das rettende Ufer.

Diesmal sind die Duisburger am Boden, man kann nur hoffen, dass sie sich schneller erholen als RWE damals, sollte es wirklich in die Viertklassigkeit gehen. Denn im Jahr nach dem Abstieg scheiterte RWE dramatisch gegen den VfB Lübeck am letzten Spieltag und qualifizierte sich nicht für die 3. Liga.

Es folgten zwei Jahre in der Regionalliga, die Insolvenz, dann der Aufstieg zurück in die Regionalliga. Und es dauerte anschließend weitere elf Spielzeiten, ehe RWE zurück in die 3. Liga fand. Möge dem MSV dieses Schicksal erspart bleiben, denn auch wir finden. Derbys wie RWE gegen den MSV gehören einfach dazu - und das mindestens in der 3. Liga...