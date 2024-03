Drittligist Rot-Weiss Essen besiegte NK Veres im Testspiel mit 3:1. Christoph Dabrowski konnte positive Erkenntnisse gewinnen.

Zum ersten Mal seit dem Heimspiel gegen den niederländischen Top-Klub Twente Enschede im November 2023 hatte Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag wieder einen internationalen Gegner zu Gast an der Essener Hafenstraße: Mit NK Veres stand RWE einem ukrainischen Erstligisten aus Essens Solidarpartnerstadt Riwne in einem Benefizmatch gegenüber.

Diesen Testspielvergleich konnte RWE mit 3:1 für sich entscheiden: Nach einem 0:1-Halbzeitrückstand drehten Leonardo Vonic (49.,78.) und Sascha Voelcke (84.) die Partie. Das Spiel wurde gewonnen, kein Spieler verletzte sich, entsprechend konnte Chefcoach Christoph Dabrowski nach dem Abpfiff ein positives Resümee ziehen:

"Ein 3:1-Sieg ist immer gut. Der Gegner war robust. Wir hatten spielerisch schon ganz gute Phasen und haben auch ein bisschen was getestet mit Ríos Alonso und Kaiser auf der Rechtsverteidigerposition. Kaiser hat mir gut gefallen auf der Position. Er ist da auf jeden Fall eine Option. Er hat gezeigt, dass er dazu in der Lage ist."

Weiter geht es für RWE am 7. April (16.30 Uhr) mit dem Heimderby gegen den MSV Duisburg, welches vor ausverkauftem Haus an der Hafenstraße stattfinden wird. In dieser Partie ist Rechtsverteidiger Andreas Wiegel gesperrt, weshalb Dabrowski gegen die Ukrainer zwei verschiedene Konstellationen testete.

Das für den 30. März angesetzte Auswärtsspiel beim DFB-Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken wurde derweil am Freitag kurioserweise abgesagt. Der Grund: Nach Einschätzung hinzugezogener Rasenexperten sei es aktuell nicht möglich, zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen auf dem Rasen in Saarbrücken ordnungsgemäß durchzuführen. Das Nachholspiel findet erst am 24. April statt, weshalb RWE jetzt noch eine Woche ohne Pflichtspiel bleibt.

Dabrowski sagte über die Absage: "Da musste man sich gestern schon kurz zusammenreißen. Ich finde es schwierig. Es ist natürlich auch etwas Wettbewerbsverzerrung aus Sicht von Kaiserslautern. Sie spielen am Wochenende im Abstiegskampf und haben dann drei Tage später das Spiel des Lebens. Da muss man dann schon ein paar Fragen stellen. Samstag wären wir eigentlich nach Saarbrücken gefahren, die das Highlight im Kopf gehabt hätten. Mit einer intensiven, aggressiven Leistung hätte man da schon gute Möglichkeiten gehabt. Wir haben dadurch dann drei Auswärtsspiele hintereinander in zehn Tagen. Aber am Ende ist es wirklich müßig."