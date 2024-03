Drittligist Rot-Weiss Essen spielte am Samstag gegen einen ukrainischen Erstligisten - und siegte mit 3:1.

Um in der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben, absolvierte Drittligist Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag ein Testspiel gegen den ukrainischen Erstligisten NK Veres. Dieses Benefizmatch war Teil eines politischen Austausches zwischen Essen und der Solidaritätspartnerstadt Riwne.

"Die Überschüsse aus der Veranstaltung werden wir an den Verein NK Veres Riwne spenden – zur Stärkung der dortigen Jugendarbeit", erklärte RWE-Boss Marcus Uhlig vor der Partie.

Vor dem Anpfiff machte Gäste-Spieler Vitalyi Dakhnovskyi seiner Freundin auf dem Rasen einen Heiratsantrag, danach wurde die ukrainische Nationalhymne gespielt.

Und Fußball wurde ja auch noch gespielt: Nach 90 Minuten feierte RWE einen verdienten 3:1-Erfolg, trotz 0:1-Halbzeitrückstsnd.

Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski setzte fast komplett auf seine Stammelf. Im Vergleich zum 4:0-Sieg über den BVB II gab es nur zwei Wechsel: Für Jakob Golz und den in der Liga gesperrten Andreas Wiegel starteten Felix Wienand und Mustafa Kourouma.

Die Partie begann mit energischen Gästen, die früh attackierten und hoch verteidigten. RWE hatte aber dann die beste Chance: In der 19. Minute traf Torben Müsel mit einem wuchtigen Distanzschuss die Latte, nur drei Minuten später ging Veres in Führung. Dymtro Shastal schlenzte den Ball sehenswert aus 18 Metern in die Maschen. Bei diesem Resultat blieb es dann auch zur Pause in einem interessanten Testspiel auf Augenhöhe.

Aufstellung Rot-Weiss Essen: Wienand - Kourouma (46. Kaiser), Ríos Alonso, Götze (46. Rüth), Brumme (46. Wiegel) - Sapina, Müsel (46. Rother) - Obuz (46, Berlinski), Harenbrock (46. Eisfeld), Young (46. Voelcke) - Doumbouya (46. Vonic) Tore: 0:1 Shastal (22), 1:1 Vonic (49.), 2:1 Vonic (78.), 3:1 Voelcke (84.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Zur Pause wurde auf Essener Seite achtmal gewechselt: Nur Wienand, Ríos Alonso und Sapina blieben übrig. Einer der neuen trug sich direkt in die Torschützenliste ein: Leonardo Vonic lief in der 49. Minute frei aufs Tor zu und erzielte das 1:1.

RWE blieb am Drücker und belohnte sich in der 78. Minute mit dem 2:1. Wieder war es Vonic, der nach Berlinski-Vorlage den gegnerischen Keeper aussteigen ließ und zum 2:1 traf. Sechs Zeigerumdrehungen vor dem Ende sorgte Sascha Voelcke mit einem präzisen Linksschuss für die Entscheidung. RWE siegte verdient mit 3:1.

Das nächste Heimspiel in der 3. Liga bestreitet Rot-Weiss Essen am 07. April (16.30 Uhr) – und diese Partie hat es definitiv in sich: Dann reist der abstiegsgefährdete MSV Duisburg ins Stadion an der Hafenstraße.

Wenig überraschend wird das Revierderby vor einem ausverkauften Haus ausgetragen (19.200 Fans). Bei beiden Vereinen waren alle verfügbaren Tickets bereits schnell vergriffen.