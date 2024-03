RWE: Dabrowski feiert Teamleistung, Obuz-Verbleib "unrealistisch"

Rot-Weiss Essen besiegte den BVB II mit 4:0. RWE-Coach Christoph Dabrowski schwärmte dabei von Marvin Obuz, der bei RWE auf Abschiedstour ist.

Nach vier Partien ohne Sieg feierte Rot-Weiss Essen gegen die U23 von Borussia Dortmund ein fulminantes Comeback und gewann am Ende mit 4:0.

Für den BVB war es indes die dritte Pleite in Serie, daher haderte BVB-Coach Jan Zimmermann vor allem mit den letzten Minuten. "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hatten Chancen, um selber in Führung zu gehen, dann wird das eine andere Partie. Das 0:1 tat weh, nach dem 0:2 waren wir sehr naiv. Da müssen wir erwachsener verteidigen, da dürfen wir uns nicht so abschießen lassen. Aufgrund der letzten 25 Minuten bleibt nicht so viel Positives hängen. Wir müssen nun die Länderspielpause nutzen, um auch die Spieler, die aus einer Verletzung kommen, wieder in eine gute körperliche Verfassung zu bekommen."

Wesentlich erfreulicher war natürlich die Laune bei RWE-Coach Christoph Dabrowski, der bei "MagentaSport" strahlend bilanzierte: "Das tut sehr gut nach den letzten beiden Heimniederlagen. Das war hochverdient und ein sehr überzeugendes Heimspiel. Wir hatten die Spielkontrolle und haben permanent nach vorne gespielt."

Und vorne gab es zum ersten Mal den Doppelpack von RWE-Stürmer Moussa Doumbouya. Sein Coach freute sich richtig für seinen lange unglücklich agierenden Angreifer: "Das Kopfballtor macht er super, wie er sich da reinlegt in den Ball. Elfmeter schießt er jeden Tag im Training, da ist er eiskalt. Es freut mich richtig für ihn, aber im Vordergrund steht die Teamleistung."

Ich glaube, er hat in der kommenden Saison auch nichts mehr in der 3. Liga zu suchen Christoph Dabrowski über Marvin Obuz

Trotzdem musste noch ein weiterer Offensivspieler angesprochen werden. Und zwar Marvin Obuz, der vom 1. FC Köln ausgeliehen ist. Er bereitete gleich drei Treffer vor, steht nun bei 20 Scorerpunkten. Dabrowski schwärmte: "Marvin hat einfach seine Entwicklung bestätigt. Er ist ein absoluter Mehrwert und wird seinen Weg im Profifußball gehen."

Aus Essener Sicht leider nicht bei RWE, denn er muss im Sommer zum FC zurück, Dabrowski sprach Klartext, was eine Zukunft in Essen angeht: "Er ist ausgeliehen, das wird mega schwer, diesen Spieler zu halten. Ich glaube, er hat in der kommenden Saison auch nichts mehr in der 3. Liga zu suchen. Es ist unrealistisch, ihn zu halten."