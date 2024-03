Der SC Preußen Münster scheint aktuell nicht aufzuhalten zu sein. Der Drittliga-Rückkehrer mischt, wie Mit-Aufsteiger SSV Ulm 1846, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit.

Ähnlich wie bei Rot-Weiss Essen mit Christoph Dabrowski zog sich auch zuletzt beim SC Preußen Münster die angepeilte Vertragsverlängerung mit Trainer Sascha Hildmann etwas in die Länge. Doch nun ist alles fix. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach hat Hildmann (51), wie Dabrowski in Essen, bis zum Sommer 2026 an der Hammer Straße verlängert. Das gilt auch für Hildmanns 20 Jahre jüngeren Co-Trainer Louis Cordes (31). Noch in diesen Tagen soll Preußen Münster die Vertragsverlängerungen auch offiziell bekanntgeben.

Dass die Münsteraner Verantwortlichen an Hildmann festhalten, ist natürlich keine Überraschung. Der Fußballlehrer ist seit dem 1. Januar 2020 bei den Preußen und leistet hervorragende Arbeit.

Nach dem Abstieg in der Saison 2019/2020 formte Hildmann Schritt für Schritt ein Aufstiegsteam und nach Platz drei (2020/2021) und Rang zwei (2021/2022) folgte in der Saison 2022/2023 die souveräne Rückkehr in der 3. Liga.

Zuletzt gab es auch Gerüchte um einen möglichen Weggang von Münsters erfolgreichen Sportchef Peter Niemeyer - RevierSport berichtete

Und aktuell? Fliegen die Preußen Richtung 2. Bundesliga! Platz vier nach 28 Spieltagen und gerade einmal vier Punkte Rückstand auf Rang drei (Dresden) sowie fünf Zähler auf Platz zwei (Ulm) - für die Adlerträger ist zehn Spieltage vor Saisonende noch alles drin.

Und, klar: Hildmann unterschrieb nun einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und soll auf Strecke die Preußen natürlich in die 2. Liga führen. Wer weiß: Vielleicht gelingt das dem Pfälzer schon in dieser Serie. Und jetzt, nach der geklärten Trainerpersonalie, können sich die Preußen auch an die Kaderplanung machen. Immerhin laufen zwölf Spielerverträge aus. Vom RWE-Interesse an Yassine Bouchama hatte RevierSport erst zu Wochenbeginn berichtet.

SC Preußen Münster: Diese Spieleverträge laufen zum 30. Juni 2024 aus

Tor

Maximilian Schulze-Niehues

Johannes Schenk

Roman Schabbing

Abwehr

Marc Lorenz

Alexander Hahn

Simon Scherder

Benjamin Böckle

Mittelfeld/Angriff

Dennis Grote

Yassine Bouchama

Darius Ghindovean

Shaibou Oubeyapwa

Thorben Deters