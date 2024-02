Nun ist es perfekt: Was RS bereits berichtete, wurde vom Verein vermeldet. Christoph Dabrowski hat bei RWE verlängert.

Zwei Tage vor dem Topspiel bei Dynamo Dresden hat Rot-Weiss Essen bestätigt, was RS schon berichtete. Christoph Dabrowski bleibt Trainer an der Hafenstraße.

Der 45-jährige Fußballlehrer, der seit 2022 bei RWE an der Seitenlinie steht, verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026.

„Als wir Christoph Dabrowski vor fast zwei Jahren verpflichtet haben, waren wir davon überzeugt, dass er mit seiner Art und seiner Vorstellung von Fußball der ideale Trainer für RWE und die Hafenstraße ist. Dieses Gefühl hat sich seit Beginn unserer Zusammenarbeit mehr als bestätigt. Wie ‚Dabro‘ in der vergangenen Saison gegen jegliche Widerstände angekämpft und in diesem Jahr unsere Mannschaft auf ein neues Level gehoben hat, nötigt mir Respekt ab. Ich bin davon überzeugt, dass der gemeinsame Weg von RWE und Christoph Dabrowski eine Erfolgsstory bleibt“, freut sich Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen, auf die weitere Zusammenarbeit.

Und Christian Flüthmann, RWE-Sportdirektor, ergänzt: „Die Vertragsverlängerung mit Christoph Dabrowski ist als klares Signal für Kontinuität und für die Überzeugung, nur gemeinsamen erfolgreich sein zu können, zu werten. Trotz der Herausforderungen der vergangenen Saison hat ‚Dabro‘ nicht nur die gesteckten Ziele erreicht, sondern ist auch mit gesteigerter Entschlossenheit in die neue Saison gestartet. Die bislang mehr als positive Entwicklung in dieser Spielzeit bestätigt seine bisherige Leistung, aber auch unser Vertrauen in ihn und seine Arbeit. ‚Dabro‘ hat uns sehr überzeugend seine Verbundenheit zu unserem Verein vermittelt, daher freuen wir uns darauf, weiter gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten.“

In der ersten Saison führte Dabrowski RWE zum Klassenerhalt, nun stehen Essen auf einem starken sechsten Platz. Vor der Partie am Samstag (14 Uhr) in Dresden steht RWE fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz.