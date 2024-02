Der SC Preußen Münster ist nach der Rückkehr in die 3. Liga voll im Soll und hat das primäre Ziel Klassenerhalt schon jetzt so gut wie geschafft. Der Erfolg hat einen großen Architekten.

Nach 26 Spielen liegt Preußen Münster mit 40 Punkten gerade einmal sieben Zähler hinter Relegationsrang drei. Dieser garantiert dem Dritten der Liga zwei Aufstiegsspiele in die 2. Bundesliga gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga. Träumen darf man ja - auch an der Hammer Straße.

Denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist mittlerweile 16 Punkte groß. Dass die Preußen noch einmal in Gefahr geraten, müsste mit dem Teufel zu gehen. Zu konstant, zu stark, präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann.

Einmal mehr wurde der Kader gut zusammengestellt. Und dieses Lob erntet vor allen Dingen Peter Niemeyer. Seit dem Sommer 2020 arbeitet er für die Preußen als Sportchef und ist im Sommer 2022 zum Geschäftsführer Sport intern aufgestiegen.

Den Aufstieg hat er auch mit Preußen Münster geschafft. Er war es der nach zehn Jahren in der 3. Liga und den ärgerlichen Abstieg einen Neuaufbau startete und im dritten Regionalliga-Jahr mit den Preußen die Rückkehr schaffte.

Peter Niemeyer in 368 Pflichtspielen auf dem Feld. Unter anderem lief er 146 Mal in der Bundesliga sowie 106 Mal in der niederländischen Eredivisie auf. Seine größten Erfolge feierte er jedoch im DFB-Pokal und in der 2. Fußball-Bundesliga: 2009 fuhr Niemeyer – an der Seite von Naldo und Mesut Özil – im Berliner Olympiastadion den Pokalsieg ein, ehe er zweimal mit Hertha BSC Zweitliga-Meister wurde. 2018, und damit fünf Jahre nach dem letzten Titel als Spieler, beendete der heutige Geschäftsführer Sport des SC Preußen Münster seine Karriere und arbeitete zunächst in verschiedenen Funktionen bei Twente Enschede. Zwei Jahre später folgte der Schritt zum SC Preußen Münster, den Niemeyer seit seiner Ankunft mit einer besonnenen Art und einem hohen Maß an Professionalität führt. Mit Erfolg.

Die Münsteraner spielen nicht nur erfolgreich sondern liefern ihren Fans auch einen attraktiven Fußball. Auch dies hat etwas mit der Kaderzusammenstellung zu tun.

Dass Niemeyer tolle Arbeit in Münster leistet, ist laut der "Bild" nun auch einem Bundesligisten aufgefallen. Nämlich dem SV Darmstadt 98. Interessant: Bei diesem Klub beendete Niemeyer nach drei Jahren bei den Lilien im Sommer 2018 seine aktive Laufbahn. Nun könnte er als Nachfolger von Carsten Wehlmann als Sportdirektor nach Darmstadt zurückkehren.

Laut Bild genießt der 40-jährige Niemeyer bei Darmstadt-Präsident Klaus-Rüdiger Fritsch (62) noch immer einen exzellenten Ruf.

"Ich hatte als Spieler eine großartige Zeit in Darmstadt und bin mit dem Verein und Umfeld nach wie vor eng verbunden. Inzwischen bin ich in neuer Funktion glücklich bei Preußen Münster, wo wir jüngst tolle Erfolge erleben. Der Fokus liegt aktuell komplett auf dieser Aufgabe", erklärte Niemeyer, der bis zum 30. Juni 2025 an die Preußen gebunden ist.

Am Freitag (23. Februar, 19 Uhr) kommt der MSV Duisburg nach Münster. Und, wer weiß: Sollten die Preußen den nächsten Dreier einfahren, dann könnte Niemeyer vielleicht schon langsam von der 2. Bundesliga mit dem SCP träumen - und Darmstadt als möglichen Bundesliga-Absteiger dann in der Saison 2024/2025 als Gegner in der 2. Liga begegnen...