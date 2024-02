Rot-Weiss Essen strukturiert seinen Vorstand nach dem Abschied von Marcus Uhlig um. Der Drittligist wird künftig von einer Doppelspitze geführt.

Nach rund sechs Jahren steht ein Wechsel in der Vereinsführung bei Rot-Weiss Essen bevor. Die bevorstehenden Abschiede des Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig und des Finanzvorstandes Sascha Peljhan, über die diese Redaktion am Montag berichtete, wurden am Dienstagvormittag vom Verein bestätigt.

Zugleich teilte RWE offiziell mit, dass Marc-Nicolai Pfeifer - auch über die Personalie berichtete RS vorab - die Nachfolge von Uhlig antreten wird. Spätestens zur neuen Saison wird der 43-Jährige sein Amt antreten. Momentan steht Pfeifer noch bei 1860 München, wo er bis vor wenigen Wochen als Geschäftsführer agierte, unter Vertrag.

Mit seinem Wechsel an die Hafenstraße strukturieren die Essener den Vorstand um. Die Vereinsführung wird dann von drei auf zwei Mitglieder verschlankt. Pfeifer übernimmt den Vorsitz und kümmert sich um die bisherigen Verantwortungsbereiche von Uhlig und Peljhan. Dazu bleibt Alexander Rang Teil des Vorstandes - mit Schwerpunkt auf die Gebiete Vertrieb, Marketing und Personal, für die er bereits seit September 2023 verantwortlich ist.

"Marcus Uhlig und Sascha Peljhan werden gemeinsam mit Alexander Rang für eine lückenlose Übergabe aller Aufgaben sowie eine ausführliche Einarbeitung des neuen Vorstandsvorsitzenden Marc-Nicolai Pfeifer in alle Resorts sorgen", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. André Helf in dem Statement von RWE.

Mit Pfeifer habe man einen "erfahrenen und profilierten Vereinsmanager" gewinnen können. Durch seine dreieinhalbjährige Tätigkeit bei 1860 München verfüge der gebürtige Ludwigsburger über hinreichende Erfahrung in der Führung eines Traditionsvereins. Als "Master of Business Administration in Leadership & Communication" besitze Pfeifer fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. "Darüber hinaus ist Marc-Nicolai Pfeifer Mitglied im Ligaausschuss im DFB und damit hervorragend vernetzt. Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm", betont Helf.

Pfeifer selbst zeigt sich überzeugt, "dass Rot-Weiss Essen sehr gut zu meinen Überzeugungen und Werten passt. Ich möchte meine Erfahrungen, die ich während meiner vergangenen Tätigkeiten in Traditionsvereinen sammeln konnte, bestmöglich bei RWE einbringen und durch Ehrgeiz, Fleiß und Loyalität meinen Teil dazu beitragen, im Team unsere Ziele zu erreichen."