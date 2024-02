2018 wurde Marcus Uhlig zum Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiss Essen berufen. Bald wird er RWE verlassen. Seine Amtszeit in der Chronik.

Seit November 2017 ist Marcus Uhlig Teil der Vereinsführung von Rot-Weiss Essen, im März 2018 wurde er als Vorstandsvorsitzender Nachfolger von Dr. Michael Welling. Jetzt steht er vor dem Abschied bei RWE - und wir werfen einen Blick zurück auf wichtige Ereignisse und Entwicklungen in der Amtszeit des 53-Jährigen.

Saison 2017/18 - Regionalliga West - RWE wird am Ende Zehnter

1. März 2018 - Marcus Uhlig wird Vorstandsvorsitzender bei RWE

9. März 2018 - Uhligs erstes Spiel als Boss von RWE - es gibt gegen die SG Wattenscheid eine 2:3-Pleite. Zwei Führungen reichen dabei nicht zum Punktgewinn aus.

24. März 2018 - RWE siegt das erste Mal unter Uhligs Vorsitz - es gibt ein 2:1 bei Gladbach II.

6. April 2018 - Uhligs erster Trainerwechsel. Argirios Giannikis muss gehen, Karsten Neitzel kommt für ihn.

Saison 2018/19 - Regionalliga West - RWE wird am Ende Achter

28. März 2019 - Ein guter Tag für RWE. Denn der 41-jährige Essener Mode-Unternehmer Sascha Peljhan investiert als „strategischer Partner“ in Rot-Weiss Essen. Vereinbart wurde zunächst eine Kooperation für zwei Spielzeiten.

4. Juni 2019 - Karsten Neitzel muss gehen, für ihn kommt Christian Titz.

Saison 2019/20 - Regionalliga West - RWE wird am Ende Dritter in einer Spielzeit, die wegen Corona abgebrochen wurde

30. Juni 2020 - Der letzte Tag für Christian Titz, RWE geht mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit.

16. Juli 2020 - Christian Neidhart wird als neuer Coach vorgestellt.

22. August 2020 - RWE sichert sich den Sieg im Niederrheinpokal durch ein 3:1 gegen den 1. FC Kleve. Das Datum gehört eigentlich zur neuen Saison, doch diesmal musste die Partie später ausgetragen werden.

Saison 2020/21 - Regionalliga West - RWE wird am Ende Zweiter nach einem irren Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem BVB II

05. September 2020 - Durch Corona sind immer nur 300 Besucher gestattet. Gegen den SC Wiedenbrück tritt das erstmals ein.

14. September 2020 - RWE besiegt in der ersten Runde im DFB-Pokal Arminia Bielefeld durch ein Tor von Simon Engelmann.

2. Oktober 2020 - RWE lässt aufgrund von Corona erstmals wieder Zuschauer ins Stadion. 5000 Besucher dürfen gegen Düsseldorf II kommen.

17. Oktober 2020 - Schon beim nächsten Heimspiel gegen Münster darf wieder vor nur 300 Zuschauern gespielt werden.

23. Dezember 2020 - RWE steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach Bielefeld muss diesmal Fortuna Düsseldorf dran glauben. 3:2 heißt es nach 90 Minuten. Für RWE trafen Simon Engelmann, Marco Kehl-Gómez und Oguzhan Kefkir.

02. Februar 2021 - Der Wahnsinn im DFB-Pokal geht weiter. RWE schaltet auch Bayer Leverkusen nach Verlängerung mit 2:1 aus. Leider wieder ohne Zuschauer, dafür mit den Torschützen Oguzhan Kefkir und Simon Engelmann, die ein 0:1 zu einem 2:1 machten.

3. März 2021 - Erst jetzt endet die Reise von RWE im DFB-Pokal. Gegen den Zweitligisten Holstein Kiel gibt es ein 0:3.

5. Juni 2021 - Was für ein Drama. Nach der tollen Pokalsaison scheitert RWE am letzten Spieltag im Fernduell gegen den BVB II am Aufstieg. RWE gewann am letzten Spieltag bei Wegberg-Beeck mit 2:0 und musste auf eine BVB-Niederlage beim Wuppertaler SV hoffen. Der WSV führte zur Pause sogar, doch nach dem Wechsel trafen Steffen Tigges und Ansgar Knauff für Dortmund - der BVB stieg mit drei Punkten Vorsprung auf. Bitterer Beigeschmack: Die Borussen verhöhnten bei der Aufstiegsfeier den Konkurrenten aus Essen und spielten in der Kabine Adiole, das RWE-Einlauflied bei Heimspielen.

Saison 2021/22 - Regionalliga West - RWE wird am Ende Erster, steht endlich in der 3. Liga

20. August 2021 – endlich dürfen wieder viele Zuschauer kommen. Und dann das: In der Aufstiegssaison verliert RWE sein erstes Heimspiel vor 7500 Zuschauern zu Hause 1:4 gegen den SV Straelen. Es soll sportlich die einzige Heimpleite der Saison bleiben.

9. Oktober 2021 – was war denn da los? RWE gewinnt beim KFC Uerdingen 11:0 – ein Ergebnis für die Geschichtsbücher. Simon Engelmann und Oguzhan Kefkir treffen je dreifach.

15. November 2021 - Der Verein Rot-Weiss Essen hat sich die Rechte für den Stadionnamen für fünf Jahre gesichert. "Damit können sich alle Rot-Weissen absolut anfreunden", erklärt Uhlig. Das Stadion heißt seit dem 1.1.2022 Stadion an der Hafenstraße. Es werden 10.000 Stadion-Patenschaften angeboten. Alle Stadionpaten werden auf zwei großflächigen LED-Tafel, die außen am Stadion neben dem neuen Stadionnamen angebracht werden, visueller Teil des Projekts.

20. Februar 2022 - Das RWE-Heimspiel gegen Preußen Münster wird nach dem Münsteraner Ausgleich zum 1:1 abgebrochen, weil ein Böller aus der Essener Kurve geworfen wurde und mehrere Personen, darunter Spieler des SCP verletzt wurden. RWE verliert das Spiel am grünen Tisch. Der Täter wurde ermittelt, er wurde später zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

5. Mai 2022 - Christian Neidhart muss gehen, für ihn übernimmt Jörn Nowak bis zum Ende der Saison und führt RWE final in die 3. Liga.

14. Mai 2022 - RWE sichert sich im Fernduell mit Preußen Münster den Aufstieg in die 3. Liga. Nach einem 2:0 gegen Rot Weiss Ahlen brechen alle Dämme im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße.

Saison 2022/23 - 3. Liga - RWE wird am Ende 16. - hält knapp die Liga

Seit dem 1. Juli 2022 ist Christoph Dabrowski der neue Trainer. Er wird bis zum Ende der Amtszeit von Uhlig bei RWE sein und die größtmögliche Unterstützung erfahren, die ein Trainer haben kann.

09. Oktober 2022 - Der Verein teilt mit, dass er 76 Stadionverbote erteilt hat. In einer Stellungnahme des Vereins hieß es: "In den letzten Monaten ist eine Zunahme an bedenklichen und strafrechtlich relevanten Vorfällen im Zusammenhang mit RWE-Spielen festzustellen. Unser klarer Eindruck ist, dass nicht das Interesse am Fußball, sondern an gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr und mehr in den Mittelpunkt einiger Stadionbesucher rücken. Die Gewaltbereitschaft wächst, die Hemmschwelle vor Gewalt sinkt. Daraus resultierten in jüngster Vergangenheit immer wieder und zuletzt vermehrt Vorfälle, die wir als Verein zutiefst verurteilen. Wir haben uns lange und intensiv über die „richtige“ Form des Vorgehens ausgetauscht und uns dabei mehrheitlich gegen eine Kollektiv-Bestrafung (einer Gruppe) ausgesprochen. Vielmehr haben wir entschieden, gezielt Leute zu sanktionieren, die in der jüngeren Vergangenheit mehrfach und eindeutig zuordenbar an strafrechtlich relevanten Vorfällen aktiv beteiligt waren." In der Folge gab es auch für Uhlig heftigen Gegenwind aus der aktiven Fanszene.

21. Dezember 2022 – Essens Hauptsponsor Harfid musste Insolvenz anmelden. Am 21. Dezember wurde mit dem Berliner Unternehmen "MFG Deutsche Saatgut GmbH" der Nachfolger präsentiert, der auf der Brust bis zum 30. Juni 2023 stand. Mit Harfid wurde die Zusammenarbeit zum 31. Dezember 2022 beendet. Zur Saison 2023/24 sollte dann Ifm sein Sponsoring ausweiten und der neue Hauptsponsor von RWE werden.

13. April 2023 - RWE trennt sich von seinem Sportlichen Leiter Jörn Nowak. Ausschlaggebend für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen über den Ist-Zustand sowie Zukunftspläne. Marcus Steegmann und Christian Flüthmann übernehmen seien Aufgaben.

23. April 2023 - Nach einer Bierattacke auf den Schiedsrichter wird das RWE-Gastspiel in Zwickau beim Stand von 1:1 abgebrochen. Später bekommt RWE die drei Punkte am grünen Tisch. Sie sind am Ende ganz wichtig für den Klassenerhalt.

27. Mai 2023 - Erst am letzten Spieltag steht rechnerisch fest, dass RWE nicht absteigt. Das Zittern hat ein Ende.

03. Juni 2023 - RWE gewinnt den Niederrheinpokal durch ein 2:0 im Finale gegen RW Oberhausen.

25. Juni 2023 - Auf der Jahreshauptversammlung muss RWE ein Minus von 3,6 Millionen Euro verkünden. Das kommt aus heiterem Himmel, niemand ahnte etwas von dem großen Minus. Beim Verlassen des Saales stimmten auch einige Fans Uhlig-Raus-Rufe an. Es war das unrühmliche Ende einer denkwürdigen JHV bei Rot-Weiss Essen.

28. Juni 2023 - RWE veröffentlicht einen offenen Brief nach der denkwürdigen JHV - hier gelobt Uhlig Besserung und mehr Transparenz.

Saison 2023/24 - 3. Liga - RWE steht nach 27 Spieltagen auf Platz 6

9. November 2023 – Rot-Weiss präsentiert für die Nachwuchsabteilung RWE als neuen Hauptsponsor. Uhlig betonte damals: "Wir sprechen hier über ganzheitliches Engagement von RWE bei RWE, also über einen echten Meilenstein, der unseren eingeschlagenen Weg bestätigt und uns einen großen Schritt nach vorne bringt."

2. Februar 2024 – RWE durchbricht die Marke von 11.000 Mitgliedern. Uhlig freut sich: "Dass RWE seit nunmehr zwei Jahren konstant um 1.000 Mitglieder im Halbjahr wächst, ist eindrucksvoller Beweis für all das Potenzial, das unser gemeinsam zurückgelegter Weg freigesetzt hat. Solch ein enormes Wachstum ist darüber hinaus nur ein weiteres Zeugnis für all die emotionale Wucht, die hinter Rot-Weiss Essen steckt! Mit mehr als 11.000 Mitgliedern müssen wir uns auch vor Zweitligisten nicht verstecken."

22. Februar 2024 - Die Vertragsverlängerung von Christoph Dabrowski bis 2026 wurde verkündet.

26. Februar - RS berichtet, dass Marcus Uhlig den Verein spätestens am Saisonende verlassen wird. Auch Finanzvorstand Peljhan wird gehen. Die Nachfolge Uhligs soll Marc-Nicolai Pfeifer antreten.