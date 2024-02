Marcus Uhlig und Rot-Weiss Essen gehen spätestens am Saisonende getrennte Wege. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Trainer Christoph Dabrowski verlängerte jüngst bis zum Sommer 2026, Vorstandschef Marcus Uhlig und Finanzvorstand Sascha Peljhan verlassen den Verein spätestens am Saisonende: Bei Rot-Weiss Essen geht es bei den Personalentscheidungen Schlag auf Schlag. Auch der Uhlig-Nachfolger steht nach Informationen dieser Redaktion schon bereit.

Demnach wird Marc-Nicolai Pfeifer spätestens ab dem 1. Juli 2024 der neue Chef an der Hafenstraße.

Der 43-Jährige war zuletzt Geschäftsführer bei den Stuttgarter Kickers - 1. Dezember 2017 bis 30. Juni 2020 - und dem TSV 1860 München - 1. Juli 2020 bis 2. Februar 2024. An der Grünwalder Straße besitzt er noch einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag. Jedoch könnte dieser nach unseren Informationen in den nächsten Tagen aufgelöst werden, damit Uhlig seinen Nachfolger einarbeiten kann. So war es damals auch bei Uhlig geregelt, als dieser Michael Welling beerbte.

Pfeifer, der im Fußball-Westen bislang keine Spuren hinterließ, schloss 2005 an der Berufsakademie Stuttgart seinen Diplom-Betriebswirt ab. Während seiner Studienzeit war er im Reha-Zentrum Böblingen, beim VfB Stuttgart, Hertha BSC sowie bei Nike Deutschland im Zuge seines dualen Studiums beschäftigt.

Wie das "Löwenmagazin" ihn einst vorstellte, war Pfeifer an der Technischen Universität München Absolvent des "Executive Master of Business Administration in Leadership und Communication". Thema seiner Masterarbeit: Unternehmenskulturanalyse im Profifußball.

Bevor der gebürtige Ludwigsburger für die Vereine Stuttgarter Kickers und TSV 1860 München arbeitete, war er von 2011 bis 2016 Leiter der Marketing-Abteilung von "Hummel Sport".





Zum 1. Dezember 2017 heuerte er dann als Geschäftsführer bei den Stuttgarter Kickers an, es folgte der Wechsel zum 1. Juli 2020 zum TSV 1860 München. Nun wird er ab dem 1. Juli 2024 Nachfolger von Noch-Vorstandschef Marcus Uhlig bei Rot-Weiss Essen.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, verlängert sich jedoch, wie bei Lucas Brumme, bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026