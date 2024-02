Rot-Weiss Essen befindet sich mitten im Aufstiegskampf der 3. Liga. Doch im Hinblick auf die neue Saison gibt es etliche Fragezeichen: 15 Verträge laufen aus.

Am Samstag (17. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird es richtig voll an der Hafenstraße. Das Duell des Tabellenvierten Rot-Weiss Essen gegen den Dritten der 3. Liga, SSV Ulm, steht auf der Agenda. Es darf mit einem ausverkauften Haus - zumindest, was den Heimbereich betrifft - gerechnet werden.

Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski macht den Rot-Weiss-Fans in der Saison 2023/2024 einfach nur viel Spaß. Nach der Rückkehr in den bezahlten Fußball musste sich RWE zunächst einmal gegen den sofortigen Abstieg in die Regionalliga wehren. Nur ein Jahr später geht es plötzlich um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Bei aller Euphorie gibt es aber auch etliche Baustellen bei RWE - und das vor allen Dingen personeller Natur. Neben dem Vertrag von Erfolgscoach Dabrowski, laufen nach der Spielzeit gleich 15 Spieler-Arbeitspapiere aus.

Einer der wichtigsten zu klärenden Personalien ist dabei die von Felix Götze. Der Essener Abwehrchef hält die Defensive zusammen und ist ein absoluter Leistungsträger im Dabrowski-Team. Viele Experten legen sich fest: Würde Götze nicht in dieser Mannschaft spielen, stünde RWE zu diesem Zeitpunkt auch nicht auf Platz vier. Jüngst wurde der 26-Jährige zum vierten Mal in der Saison von den Kollegen des "Kicker" in die Elf des Spieltags gewählt.

Aktuell gibt es auch keine Anfragen für Felix. Die Winter-Transferperiode ist ja erst zu Ende. Die Vereine sortieren sich noch und die Planungen für die neue Saison werden erst beginnen. Wir sind da sehr entspannt. Die Form spricht ja ganz klar für Felix Götze Gary Gordon, Berater von Felix Götze

RevierSport fragte bei Götzes Berater, Gary Gordon, nach, wie denn der Stand - 13. Februar - ist. "Ich habe Felix jetzt erst einmal in Ruhe gelassen. Essen hatte eine anstrengende Woche und Felix am Sonntag Geburtstag. Wir werden in dieser Woche mal sprechen. Aber eine Entscheidung fällt noch nicht. Das wird noch etwas dauern", erzählt Gordon.

Der Götze-Agent ergänzt: "Wir haben schon oft betont, dass sich Felix bei RWE wohlfühlt. Wir wollen aber auch sehen wie RWE die neue Saison plant. Welche Spieler könnten kommen, um die Mannschaft zu verstärken? Was ist in Zukunft mit Essen möglich? Das sind wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir werden mit Rot-Weiss in die Verhandlungen gehen und dann entscheiden. Ich denke, dass noch im Februar Bewegung reinkommen wird."

Gordon verriet auch: "Aktuell gibt es auch keine Anfragen für Felix. Die Winter-Transferperiode ist ja erst zu Ende. Die Vereine sortieren sich noch und die Planungen für die neue Saison werden erst beginnen. Wir sind da sehr entspannt. Die Form spricht ja ganz klar für Felix Götze."

Stichwort Verträge: Zum 30. Juni 2024 laufen gleich 15 Arbeitspapiere, inklusive von Leihspieler Marvin Obuz und U19-Talent Ahmed Etri, an der Hafenstraße aus. Und, nicht zu vergessen: Auch mit Cheftrainer Christoph Dabrowski wird noch über einen neuen Vertrag gesprochen. Nach RS-Informationen geht es hier jetzt in die entscheidende Phase. Ende Februar, Anfang März könnte Rot-Weiss Essen in dieser Personalie dann auch ein offizielles "Ergebnis" bekanntgeben.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, verlängert sich jedoch, wie bei Lucas Brumme, bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026