Drittligist Rot-Weiss Essen siegte überraschend mit 3:1 beim Tabellenführer SSV Jahn Regensburg. Felix Götze zeigte eine starke Partie.

Der Auswärtsfluch ist beendet! Nach vier Niederlagen in Serie in der Fremde feierte Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag einen 3:1 (1:0)-Erfolg beim souveränen Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg und eroberte sich den vierten Tabellenplatz zurück.

Eine leidenschaftliche Defensivleistung, das nötige Quäntchen Glück und zwei hervorragende Konter durch Cedric Harenbrock und Marvin Obuz besiegelten den ersten Auswärtsdreier seit Ende Oktober.

Ein Garant für den Erfolg war auch Abwehrchef Felix Götze, der den verletzten Kapitän Vinko Sapina als Kapitän erfolgreich vertrat. Der 25-Jährige zeigte sich extrem präsent und zweikampfstark in den direkten Duellen.

"Wir haben heute ein super Gesicht gezeigt. Man sieht, was möglich ist. Das war schon sehr viel Drittliga-Fußball. Das war kämpfen, fighten und verteidigen. Wir haben es super angenommen und einen verdienten 3:1-Sieg geholt", freute sich der Ersatzkapitän im anschließenden "Magenta"-Interview.

Besonders lobte Götze den Konter zum vorentscheidenden 3:0. Über Cedric Harenbrock und Nils Kaiser landete der Ball bei Marvin Obuz, der aus spitzem Winkel den dritten Essener Treffer erzielte: "Das war super gespielt, das kann man nicht anders sagen. In der letzten Zeit haben wir das nicht ganz so gut gemacht. Wir hatten immer wieder unsere Chancen, haben daraus aber zu wenig gemacht. Heute waren wir effizient, sowas braucht man halt."

Wir können uns den Platz zurückerobern. Regensburg, Ulm, Dresden - das sind geile Spiele und das macht Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Felix Götze.

In der kommenden Woche (17. Februar, 14 Uhr) geht es für Essen mit einem direkten Duell weiter: Dann gastiert der Tabellendritte SSV Ulm 1846 an der Essener Hafenstraße. Das letzte Heimspiel gegen Ulm liegt bereits über 36 Jahre zurück – und datiert vom 19. September 1987. Damals siegte RWE in der 2. Bundesliga mit 3:0.

Mit einem Heimsieg könnten die Rot-Weissen auf den Relegationsrang klettern. Götze ist voller Vorfreude: "Wir können uns den Platz zurückerobern. Regensburg, Ulm, Dresden - das sind geile Spiele und das macht Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche."