Cedric Harenbrock (Bildmitte) war in Regensburg an zwei Toren beteiligt.

Rot-Weiss Essen hat am 25. Spieltag seine Muskeln spielen lassen: Was war das nur für ein Auftritt beim Tabellenführer? 3:1 siegte RWE in Regensburg.

Nach 105 Tagen hatte der Auswärtsfluch für Rot-Weiss Essen ein Ende - und was für eins: RWE siegte beim Tabellenführer SSV Jahn Regensburg mit 3:1. Bis dato hatte der Jahn in keinem der 25 Saisonspiele mehr als zwei Gegentore kassiert - und keines der letzten acht Heimspiele verloren, bis RWE kam. Und: Für RWE war es der erste Dreier in der Fremde seit dem 28. Oktober 2023 (2:1 beim MSV Duisburg). Das Spiel startete mit viel Tempo. Binnen der ersten fünf Minuten gab es gleich drei dicke Chancen zu notieren - zwei für Regensburg in Person von Dominik Kother (3., 5.) und Essen in Person von Thomas Eisfeld (4.), der vor dem Abschluss noch abgedrängt wurde. Aber das war nicht strafstoßwürdig. Beide Mannschaften wurden von ihren Fans lautstark unterstützt und nach vorne gepeitscht. RWE wurde nach 15 Minuten wieder gefährlich: Freistoß Thomas Eisfeld, Hereingabe Leonardo Vonic und Eigentor Elias Huth - 1:0 für die Gäste aus dem Ruhrpott! Es entwickelte sich eine sehr enge Spitzenpartie. Mit der nächsten dicken Chance für RWE: Eisfeld schickte Cedric Harenbrock (34.) auf die Reise, dessen Querpass fand in der Mitte aber keinen Abnehmer. Eine Minute später erzielt Vonic das 2:0, stand bei der Hereingabe von Marvin Obuz aber im Abseits. Die Statistik zum Spiel SSV Jahn Regensburg: Weidinger – Faber, Ballas (75. Eisenhuth), Breunig, Saller (63. Bauer) – Geipl (75. Ziegele), Bulic – Hein, Anspach (46. Ganaus), Kother – Huth (63.) Rot-Weiss Essen: Wienand – Wiegel (75. Kourouma), Rios Alonso, Götze, Voufack – Müsel (79. Rother), Eisfeld (56. Kaiser), Harenbrock – Obuz, Vonic (56. Berlinski), Young (75. Etri) Schiedsrichter: Patrick Alt Tore: 0:1 Huth (15., Eigentor), 0:2 Harenbrock (59.), 0:3 Obuz (66.), 1:3 Ganaus (84.) Gelbe Karten: Bauer, Mustafa - Etri, Kourouma, Berlinski Zuschauer: 8899 Kurz vor der Pause noch einmal der Spitzenreiter - aus dem Nichts entstand die dicke Chance für den SSV Jahn. Benedikt Saller schoss nach einem Konter an den Pfosten. Glück für RWE! In der Pause hatte Regensburg-Trainer Joe Enochs wohl die richtigen Worte gefunden. Jahn attackierte sofort und suchte sein Glück in der Offensive. In der 49. Minute dann eine überragende Klärungsaktion von Götze! Er klärte einen Schuss im letzten Moment auf der Linie. Doch die Mannschaft von Christoph Dabrowski versteckte sich keinesfalls: Isaiah Young schickte Marvin Obuz, der sah den mitgelaufenen Harenbrock und dieser stocherte den Ball nach einer Spielstunde ins Netz - 2:0 für Rot-Weiss Essen. Ein Bilderbuch-Konter der Gäste. Stichwort Konter: RWE setzte noch einen. Harenbrock diesmal mit einer starken Aktion: Er spielte einen starken Pass auf Nils Kaiser, der auf Obuz weiterleitete, Obuz blieb eiskalt und traf aus spitzem Winkel zum 3:0. Noah Ganaus (84.) konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Rot-Weiss Essen spielte wie ein Spitzenteam und konnte am Ende vor rund 1000 mitgereisten RWE-Fans nach 105 Tagen wieder mal "Auswärtssieg, Auswärtssieg", Sprechchöre aus der Kurve genießen.

