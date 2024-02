Erster gegen Fünfter. Jahn Regensburg gegen RWE. So sieht Jahn-Coach Joe Enochs die Lage vor dem Spitzenspiel.

Jahn Regensburg führt die Tabelle der 3. Liga souverän an. Nach dem Auswärtssieg beim MSV Duisburg (1:0) soll nun mit Rot-Weiss Essen das nächste Team aus dem Ruhrpott dran glauben.

Im Hinspiel gab es in Essen ein 0:0, was irgendwie typisch anmutet, hat der Jahn doch die beste Abwehr der Liga. Vor dem Heimspiel gegen RWE am Samstag (14 Uhr) erklärte Regensburg-Coach Joe Enochs, wie es personell bei seiner Mannschaft aussieht: "Leider hat sich Erik Tallig schwer am Knie verletzt. Weiterhin fallen Eric Hottmann und Felix Gebhardt verletzt aus. Oscar Schönfelder hat muskuläre Probleme nach dem Duisburg-Spiel und ist fraglich für Samstag. Christian Viet befindet sich auf einem guten Weg. Zwar hat er noch nicht mit der Mannschaft trainiert, aber er wird heute in Teilen wieder einsteigen. Abzuwarten bleibt, ob es für Samstag reicht. Kelvin Onuigwe stand nach seiner Krankheit wieder auf dem Platz und hat Teile des Trainings mitgemacht.”

Daher kann der Trainer ungefähr auf den Kader bauen, der auch bei den Zebras gewann. Die größte Aufgabe für Enochs dürfte bei elf Punkten Abstand zum Relegationsplatz darin bestehen, dass bei seiner Mannschaft kein Schlendrian Einzug erhält.

Mit Blick auf den Gegner aus Essen betonte er auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Wenn man sich das Hinspiel nochmal vor Augen führt, erkennt man, dass wir auf einen guten Gegner treffen werden. Sie besitzen viel Wucht und sind spielstark. Unter der Woche verloren sie zwar gegen den TSV 1860 auswärts, aber ohne die Stammspieler Vinko Šapina und Torhüter Jakob Golz. Sie werden am Samstag wahrscheinlich wieder dabei sein. Rot-Weiss Essen wird uns ihr Spiel aufdrängen und wir sind gewarnt, uns auf uns zu konzentrieren. Wir wollen wieder aggressiv anlaufen und aus den Ballgewinnen attackieren. Wenn wir das nicht diszipliniert machen, werden wir gegen jeden Gegner in dieser Liga Probleme bekommen.”

Im Hinspiel hat man gesehen, dass Essen es uns sehr schwer gemacht hat. Wir mussten viele kritische Phasen überstehen Joe Enochs

Wie eben auch in Essen, als es beim 0:0 ein Duell auf Augenhöhe gab, das möchte Essen auch jetzt wieder hinbekommen vor den Topspielen in Regensburg, gegen Ulm und in Dresden.

Enochs legt sich fest: "Nur wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, können wir erfolgreich sein. Im Hinspiel hat man gesehen, dass Essen es uns sehr schwer gemacht hat. Wir mussten viele kritische Phasen überstehen."