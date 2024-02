3. Liga: Jahn Regensburg vor RWE - Winter-Zugang reißt sich das Kreuzband

Erik Tallig kam erst im Januar nach Regensburg - nun riss er sich ds Kreuzband - schon zum zweiten Mal.

Am Samstag muss Rot-Weiss Essen in der 3. Liga um 14 Uhr beim Spitzenreiter Jahn Regensburg antreten. Vor dem Spiel musste der Klub eine Hiobsbotschaft mitteilen.

Denn Erik Tallig, der erst im Januar 2024 unter Vertrag genommen wurde, erlitt im Training eine schwere Kreuzband- und Innenbandverletzung. Die Saison ist für den Rechtsverteidiger damit vorzeitig beendet.

Besonders schlimm für den 24-Jährigen: Bereits in seiner Zeit bei 1860 München riss er sich im Frühjahr 2023 das Kreuzband. Es folgte das Aus bei den Löwen und ein halbes Jahr ohne Verein.

Nun wollte er in Regensburg wieder angreifen - nachdem er im Probetraining Ende 2023 überzeugen konnte. Bei seiner Verpflichtung betonte Tallig noch: "Ich hatte zuletzt keine leichte Zeit, deswegen bin ich umso glücklicher, nun hier beim SSV Jahn einen sehr guten Verein gefunden zu haben, der gut zu mir passt. Von Anfang an habe ich eine sympathische Mannschaft kennengelernt und ich habe mich auch als Probespieler beim Jahn und ihn Regensburg schnell wohlgefühlt. Ich werde nun alles geben, um wieder topfit zu werden und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen, damit wir weiterhin Erfolg in der 3. Liga haben."

Nun muss Tallig erneut zuschauen und um seine Zukunft bangen, denn sein Vertrag endet am 30. Juni 2024. Und ein Comeback dürfte vor August schwierig werden.

Vielleicht kann er in Regensburg verlängern, bei seiner Verpflichtung freute sich Jahns Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer. "Mit Erik gewinnen wir einen wendigen und technisch versierten Spieler für unsere Offensive hinzu, der eine gewisse Entscheidungsqualität am Ball mit sich bringt. Trotz seiner erst 23 Jahren bringt er bereits Drittliga-Erfahrung mit nach Regensburg. Zudem passt Erik auch charakterlich gut zum SSV Jahn und hat sich bereits in den vergangenen Wochen als Probespieler in der Mannschaft integrieren können.